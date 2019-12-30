Гончарук рассказал об амбициозных целях в сфере здравоохранения: на 72 миллиарда

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Понедельник, 30 декабря 2019, 13:51

Реформа здравоохранения - среди приоритетных направлений деятельности правительства, которое определило для себя "амбициозные цели".

Источник: премьер-министр Алексей Гончарук, которого цитирует "Правительственный портал"

Прямая речь: "В сфере здравоохранения правительство определило амбициозные цели. И впервые они человекоцентристские. Для нас важно, чтобы люди получали качественную и своевременную помощь в медицинских учреждениях и имели доступ к гарантированным государством медицинским услугам".

Детали: С 1 апреля 2020 года должна заработать Программа медицинских гарантий для населения для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств. Отмечается, что государство будет финансировать такие услуги через Национальную службу здоровья Украины, на что в государственном бюджете заложено 72 млрд грн.

По словам Гончарука, новацией является введение модели "деньги ходят за пациентом" и для специализированной медицинской помощи. По его мнению, при таких изменениях вопрос задолженности зарплаты врачам "не будет возникать".

Напомним: Услуги по модели "деньги следуют за пациентом" в сфере здравоохранения начали предоставлять еще во времена руководства Минздравом Ульяной Супрун. Планировалось, что в 2020 году медицинские учреждения всех уровней перейдут на модель финансирования Национальной службы здоровья.

Что предшествовало: Правительство Гончарука определило для Министерства здравоохранения три цели: 2.1. "Люди меньше болеют"; 2.2. "Люди, которые заболели, быстрее выздоравливают"; 2.3. "Люди дольше живут".

Украинская правда
Темы: Минздрав Кабинет министров здоровье


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