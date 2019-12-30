ФСБ схватила двух украинцев на админгранице с Крымом

В ФСБ России заявили о "задержании" двоих украинцев, которых обвиняют в попытке покинуть Крым в обход пунктов пропуска.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на близкое к оккупационным властям Крыма издание "Крыминформ".

Детали: Согласно сообщению, российские силовики схватили украинцев в темное время суток.

Оккупанты утверждают, что "украинцы имеют криминальное прошлое" и на территории аннексированного Крыма "перебивались случайными заработками".

В ФСБ не называют имена мужчин. Их публичных комментариев нет.