ФСБ схватила двух украинцев на админгранице с Крымом

2456 просмотров
Понедельник, 30 декабря 2019, 18:26

В ФСБ России заявили о "задержании" двоих украинцев, которых обвиняют в попытке покинуть Крым в обход пунктов пропуска.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на близкое к оккупационным властям Крыма издание "Крыминформ".

Детали: Согласно сообщению, российские силовики схватили украинцев в темное время суток.

Оккупанты утверждают, что "украинцы имеют криминальное прошлое" и на территории аннексированного Крыма "перебивались случайными заработками".

В ФСБ не называют имена мужчин. Их публичных комментариев нет.

Темы: Крым оккупация Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский об обмене: Это было непростое политическое решение 30 декабря 2019, 00:17
Политзаключенных из Крыма включат в следующий обмен – представительство президента в АРК 29 декабря 2019, 19:51
Прокуратура Крыма открыла дело за задержание Кашука оккупантами 28 декабря 2019, 12:57
Все новости
Главные новости
Зеленский не видит оснований лишать Медведчука звания заслуженного юриста
У Порошенко заявили об освобождении 3000 заложников без уступок Путину
Обвиняемый в убийстве Захарченко, медсестра, бизнесмен – кого освободили из плена ОРДЛО
В плену боевиков остаются еще около 300 украинцев — Лутковская
Все новости
здоровье

5 признаков того, что вы едите мало углеводов

здоровье

10 ранних признаков беременности по оценкам экспертов

экология

Выбрасывать грузовик мусора ежеминутно. Что происходит в Мировом океане

Поиск по сайту
Архив
Весь архів