ФСБ схватила двух украинцев на админгранице с Крымом
2456 просмотров
Понедельник, 30 декабря 2019, 18:26
В ФСБ России заявили о "задержании" двоих украинцев, которых обвиняют в попытке покинуть Крым в обход пунктов пропуска.
Источник: Крым.Реалии со ссылкой на близкое к оккупационным властям Крыма издание "Крыминформ".
Детали: Согласно сообщению, российские силовики схватили украинцев в темное время суток.
Оккупанты утверждают, что "украинцы имеют криминальное прошлое" и на территории аннексированного Крыма "перебивались случайными заработками".
В ФСБ не называют имена мужчин. Их публичных комментариев нет.
powered by lun.ua