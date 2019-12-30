Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБ схватила двух украинцев на админгранице с Крымом

Понедельник, 30 декабря 2019, 17:26

В ФСБ России заявили о "задержании" двоих украинцев, которых обвиняют в попытке покинуть Крым в обход пунктов пропуска.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на близкое к оккупационным властям Крыма издание "Крыминформ".

Детали: Согласно сообщению, российские силовики схватили украинцев в темное время суток.

Оккупанты утверждают, что "украинцы имеют криминальное прошлое" и на территории аннексированного Крыма "перебивались случайными заработками".

В ФСБ не называют имена мужчин. Их публичных комментариев нет.

Темы: КрымоккупацияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Крым
В НАТО пока не видят признаков того, что судьба Крыма может решиться на переговорах
Из-за низкого спроса отели в оккупированном Крыму снизили цены для туристов до 40%
Россияне заявили, что на въезде в Крым застряли более 1300 авто
Последние новости
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
Все новости...
Реклама: