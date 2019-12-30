Погода в последний день года: пол Украины будет с мокрым снегом и дождем

2220 просмотров
Понедельник, 30 декабря 2019, 20:39

Температура ночью 31 декабря составит 0-5° мороза, днем ​​1-6° тепла. Без осадков лишь в южных и восточных областях.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В северных и западных областях небольшой мокрый снег с дождем, слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер западный и северо-западный, 7-12 м / с. По всей Украине, кроме юга, порывы 15-20 м / с.

В Карпатах в течение суток 2-7° мороза.

 

Украинская правда
Темы: погода


powered by lun.ua
Материалы по теме
Синоптики рассказали, какими будут последние дни 2019 года 30 декабря 2019, 09:19
Спасатели предупреждают о гололеде 30 декабря 2019, 08:23
2019-й стал самым теплым за почти 140 лет и побил больше 30 рекордов 29 декабря 2019, 20:07
Все новости
Главные новости
Адвокаты Дугарь по делу Шеремета: Доказательства следствия сфальсифицированы
На Донбассе украинских военных обстреливают снайперы
Зеленский не видит оснований лишать Медведчука звания заслуженного юриста
У Порошенко заявили об освобождении 3000 заложников без уступок Путину
Все новости
self-made

Приемы для уверенности в себе, которых стоит поучиться у олимпийских чемпионов

здоровье

23 факта о вагине, какие вы захотите рассказать друзьям

Кино

ТОП-10 самых популярных фильмов и сериалов от Netflix

Поиск по сайту
Архив
Весь архів