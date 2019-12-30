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Погода в последний день года: пол Украины будет с мокрым снегом и дождем

Понедельник, 30 декабря 2019, 19:39
Погода в последний день года: пол Украины будет с мокрым снегом и дождем

Температура ночью 31 декабря составит 0-5° мороза, днем ​​1-6° тепла. Без осадков лишь в южных и восточных областях.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В северных и западных областях небольшой мокрый снег с дождем, слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер западный и северо-западный, 7-12 м / с. По всей Украине, кроме юга, порывы 15-20 м / с.

В Карпатах в течение суток 2-7° мороза.

 

Украинская правда
Темы: погода
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