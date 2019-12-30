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Посол США в Варшаве упрекнула Путину из-за заявлений о Второй мировой

Понедельник, 30 декабря 2019, 20:15
Посол США в Варшаве упрекнула Путину из-за заявлений о Второй мировой

Посол США в Варшаве Жоржет Мосбахер стала на защиту Польши после заявлений президента РФ Владимира Путина о якобы польской причастности к началу Второй мировой войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в Twitter.

"Уважаемый президент Путин, Гитлер и Сталин вступили в сговор чтобы начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта", - написала посол.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда немецкие войска вторглись в Польшу. Через две недели в Польшу вторглась и советская Красная армия.

В последних своих заявлениях Путин утверждает, что заговор западных государств с Адольфом Гитлером проложил путь ко Второй мировой войне. Путин оправдывает ввод советских войск в Польшу в 1939 году тем, что польское правительство якобы не контролировало свою армию.

Путин также назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку. После этих слов в МИД Польши вызвали российского посла.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий в ответ на эти претензии заявил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно лгал о Польше и всегда делал это сознательно.

Темы: СШАПольшаПутин
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