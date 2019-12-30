Посол США в Варшаве упрекнула Путину из-за заявлений о Второй мировой
Посол США в Варшаве Жоржет Мосбахер стала на защиту Польши после заявлений президента РФ Владимира Путина о якобы польской причастности к началу Второй мировой войны.
Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в Twitter.
"Уважаемый президент Путин, Гитлер и Сталин вступили в сговор чтобы начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта", - написала посол.
Dear President Putin, Hitler and Stalin colluded to start WWII. That is a fact. Poland was a victim of this horrible conflict.— Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) December 30, 2019
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда немецкие войска вторглись в Польшу. Через две недели в Польшу вторглась и советская Красная армия.
В последних своих заявлениях Путин утверждает, что заговор западных государств с Адольфом Гитлером проложил путь ко Второй мировой войне. Путин оправдывает ввод советских войск в Польшу в 1939 году тем, что польское правительство якобы не контролировало свою армию.
Путин также назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку. После этих слов в МИД Польши вызвали российского посла.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий в ответ на эти претензии заявил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно лгал о Польше и всегда делал это сознательно.