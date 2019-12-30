Зеленский анонсировал достижения для Украины за 5 лет прокачки газа

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Понедельник, 30 декабря 2019, 23:56

Президент Владимир Зеленский сообщил о 7 миллиардах долларов, которые получит Украина за пятилетний транзит 225 миллиардов кубометров газа.

Источник: Владимир Зеленский в Facebook

Дословно: "Конец года, но не достижений. Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим как минимум $7 миллиардов. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это – энергетическая безопасность и благосостояние украинцев! Минимальная гарантированная прокачка – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре года. Фактически же прокачивать можем больше. Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности".

Что предшествовало: Замминистра юстиции Иван Лещина 30 декабря сообщил, что Украина и ПАО "Газпром" заключили мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу по делу об обязательствах "Газпрома" оплатить почти 7,4 миллиарда долларов по штрафу АМКУ.

Предыстория:

  • 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ  достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.
  • По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.
  • На переговоры о транзите газа, которые прошли в Минске, Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.
  • Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.
  • Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что "Нафтогаз" отзовет иск против российского "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов.
  • Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.
  • 27 декабря "Нафтогаз" получил от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

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Украинская правда


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