Зеленский анонсировал достижения для Украины за 5 лет прокачки газа
Президент Владимир Зеленский сообщил о 7 миллиардах долларов, которые получит Украина за пятилетний транзит 225 миллиардов кубометров газа.
Источник: Владимир Зеленский в Facebook
Дословно: "Конец года, но не достижений. Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим как минимум $7 миллиардов. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это – энергетическая безопасность и благосостояние украинцев! Минимальная гарантированная прокачка – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре года. Фактически же прокачивать можем больше. Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности".
Что предшествовало: Замминистра юстиции Иван Лещина 30 декабря сообщил, что Украина и ПАО "Газпром" заключили мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу по делу об обязательствах "Газпрома" оплатить почти 7,4 миллиарда долларов по штрафу АМКУ.
Предыстория:
- 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.
- По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.
- На переговоры о транзите газа, которые прошли в Минске, Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.
- Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.
- Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что "Нафтогаз" отзовет иск против российского "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов.
- Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.
- 27 декабря "Нафтогаз" получил от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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