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Нафтогаз и Газпром заключили новый контракт о транзите газа

Понедельник, 30 декабря 2019, 23:21
Нафтогаз и Газпром заключили новый контракт о транзите газа

НАК "Нафтогаз" и ПАО "Газпром" подписали новый контракт о транзите газа на 5 лет.

Источник: исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко в Facebook, премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook

Прямая речь Витренко: "Подписали контракт на транзит. Я подписал в Вене в 14:30, а глава Газпрома Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге. Мы с ним проводили переговоры до глубокой ночи, надеясь, что подпишем контракты в одном месте, но мне для подписания нужны были согласования Правления и Наблюдательного Совета Нафтогаза, а также Кабмина, поэтому пришлось перенести подписание и делать это уже по очереди и дистанционно."

Детали: Контракт заключен на пять лет. Как отмечает Гончарук, с возможностью пролонгации еще на десять лет на тех же условиях.

Минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год – 65 млрд кубометров газа. Следующие четыре года – 40 млрд.

"При этом фактические объемы могут быть выше", – сообщает Гончарук.

Новое соглашение впервые подписано по принципу "качай или плати". Ранее действовал принцип "бери или плати".

По словам Витренко, важным является переход на европейской правила транзита газа. До этого Украина и Россия действовали по правилам, которые сложились еще в советское время.

Глава Кабмина также добавил, что новый контракт станет фактором снижения цены газа на рынке.

Почему это важно: Действие текущего 10-летнего контракта истекает 1 января.

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Напомним:

  • Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.
  • По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.
  • 19 декабря Украина и Россия достигли принципиального согласия о новом контракте по транзиту российского газа через территорию Украины.
  • Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что наработанные на газовых переговорах в Берлине принципы требуют согласования на политическом уровне.
  • Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина, РФ и Еврокомиссия разработали протокол, который приближает подписания транзитного контракта.
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на строительство новых газопроводов, Россия намерена сохранить транзит газа через Украину.

Украинская правда

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Темы: газНефтегазГазпром
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