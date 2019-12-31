Украинка завоевала серебро на чемпионате мира по шахматам в России
Вторник, 31 декабря 2019, 00:32
Анна Музычук, украинская шахматистка, заняла второе место на чемпионате мира по блицу в Москве.
Источник: "Зеркало недели"
Детали: Соревнование происходило в семнадцать туров. Музычук завоевала серебро с 12,5 баллами. Победу одержала уроженка Львова, которая выступает за Россию, Екатерина Лагно. Китаянка Тан Жонгуй получила бронзу.
Кроме Музычук, Украину на чемпионате представляли Наталья Жукова, Анна Ушенина, Наталья Букса, Мария Музычук, Юлия Осьмак, Инна Гапоненко, Евгения Долуханова и Ирина Барчук.
Напомним:
- В ноябре 2018 Анна Музычук входила в топ-3 самых сильных шахматисток мира.
- Музычук является трехкратной чемпионкой мира среди женщин: по блицу в 2014 и 2016 и по быстрым шахматам в 2016 году.
Украинская правда