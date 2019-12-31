В Судане за убийство протестующего 27 правоохранителей приговорили к смерти

Суд в Судане признал виновными в пытках и убийстве протестующего двадцать семь сотрудников сил безопасности страны и приговорил их к смертной казни.

Источник: Associated Press

Детали: Протесты происходили против бывшего президента страны Омара аль-Башира.

Правоохранителей обвиняли в убийстве школьного учителя, который участвовал в митингах. Именно его смерть стала поворотным моментом в отстранении от власти тогдашнего президента.

Этот приговор стал первым среди других дел, связанных с убийством более двухсот митингующих.

Что предшествовало: В апреле 2019 президент Судана Омар аль-Башир в результате военного переворота был отстранен от власти. Он руководил страной почти 30 лет. Позже его признали виновным в отмывании денег и приговорили к двум годам тюрьмы, которые он должен был провести в реабилитационной клинике. После переворота руководство страной на себя взяло министерство обороны.