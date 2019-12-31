Погода на Новый год: снег, сильный ветер и гололедица
В ночь на 1 января в Украине ожидается мокрый снег и сильный ветер, на дорогах гололедица.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook
Прямая речь: "Мокрый снег будет выпадать в Новогоднюю ночь, так что переходить от семьи к друзьям и наоборот лучше не на шпильках. Будет сильный, до штормовых порывов, ветер".
Детали: Осадки и порывистый ветер в новогоднюю ночь ожидаются практически во всех областях Украины. Там, где температура воздуха будет плюсовой, снег будет переходить в дождь.
1 января ночью и днем от 2 мороза до 3 тепла, на юге до +2+5 градусов.
В Киеве в первый день Нового года прогнозируют мокрый снег, местами с дождем.
В ночь на 1 января от 1 тепла до 1 мороза, мокрый снег, сильный ветер.
Днем в столице без осадков, порывистый ветер, около 0 градусов.
2 января в Украине будет сухо, ветер ослабеет, ночью 0-5 градусов мороза, днем около нуля.