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Спасатели рассказали, как безопасно отпраздновать Новый год

Вторник, 31 декабря 2019, 13:56
Спасатели рассказали, как безопасно отпраздновать Новый год

Государственная служба чрезвычайных ситуаций призывает украинцев позаботиться о правильной установке елки и осторожно обращаться с пиротехническими средствами, чтобы отпраздновать Новый год безопасно.

Источник: ГСЧС и ГСЧС в Киеве

Дословно: "Приближается один из самых любимых праздников и взрослых, и детей –Новый год. Традиционно, в этот период возрастает количество пожаров в помещениях граждан, ведь за весельем и развлечениями люди часто забывают об элементарных правилах безопасности".

Детали: Спасатели призывают покупать пиротехнические изделия в специализированных магазинах, обратить внимание на наличие инструкции по безопасному использованию, национального знака соответствия, сроки эксплуатации.

Не использовать пиротехнические изделия в нетрезвом состоянии, не курить во время запуска пиротехники.

Также нужно внимательно следить за детьми и не позволяйте им играть с фейерверками, не носить пиротехнику в карманах и не поджигать ее, держа в руках, не запускать фейерверки с балкона или окна.

Перед утилизацией пиротехники сначала нужно залить ее водой на 2 часа и только после этого выбросить в мусорное ведро.

Бенгальские огни советуют поджигать на расстоянии вытянутой руки, под углом 45 градусов, не наклоняться над ними.

Спасатели в новогодние и рождественские праздники будут работать в усиленном режиме.

Украинская правда
Темы: празднованияГСЧС
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