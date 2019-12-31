У Порошенко возмутились контракту с РФ: За счет Украины спасли Россию
Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" раскритиковала подписание контракта между Украиной и Россией на транзит газа.
Источник: заявление партии на официальном сайте
Дословно: "Подписав газовый договор в таком виде, Украина лишила себя возможности привлечь Россию к ответственности за энергетическую агрессию. Эта сделка стала дополнением в системе отбеливания Российской Федерации, которую вводит нынешняя власть.
Помогая России избежать ответственности за сбивание пассажирского самолета рейса MH17, нынешняя власть выдает ей Владимира Цемаха. Прикрывая организаторов преступлений Януковича, в частности против Майдана, и терактов в украинских городах – отдает России беркутовцев и террористов. Такая политика умиротворения агрессора ставит под угрозу наложения на него международных санкций и ведет к выходу Кремля из-под ответственности за агрессию".
"...открыто перспективу прямых поставок российского газа в Украину и использования его как рычага давления на нашу страну и вмешательства в украинские дела.
Поэтому неудивительно, что Путин обменялся с Зеленским новогодними поздравлениями. Все основания для этого созданы. Фактически, за счет Украины спасены "Газпром", а значит Россия".
Детали: В "ЕС" заявили, что последние 5 лет, когда президентом Украины был Порошенко, "Украина имела исключительно сильную позицию на газовых переговорах с Россией". Партия Порошенко заявила, что требует поддерживать судебные процессы против РФ о возврате крымских месторождений, запретить прямые поставки в Украину российского газа, не допустить построения "Северного потока-2".
Предыстория:
- 31 декабря НАК "Нафтогаз" и ОАО "Газпром" подписали новый контракт о транзите газа на 5 лет.
- Контракт заключен на пять лет с возможностью пролонгации еще на десять лет на тех же условиях.
- Минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год – 65 млрд кубометров газа. Следующие четыре года – 40 млрд.
- Новое соглашение впервые подписано по принципу "качай или плати". Ранее действовал принцип "бери или плати".