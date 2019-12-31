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Украинские позиции обстреляли из БТР под Зайцевым

Вторник, 31 декабря 2019, 17:55
Украинские позиции обстреляли из БТР под Зайцевым

В течение суток 31 января вооруженные формирования России 1 раз обстреляли украинских бойцов на Донбассе.

Источник: Facebook-страница штаба Операции объединенных сил

Дословно: "На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Из вооружения БТР противник обстрелял позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Детали: Отмечается, что в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих во вторник не было.

Предыстория:

  • 31 декабря президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
  • Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время.

Украинская правда

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Темы: ДонбассАТО
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