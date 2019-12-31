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Лукашенко договорился с РФ о поставках нефти, но ищет альтернативу

Вторник, 31 декабря 2019, 18:05
Лукашенко договорился с РФ о поставках нефти, но ищет альтернативу

Президент Беларуси Александр Лукашенко по телефону договорился с РФ о поставках нефти без контракта, но поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников.

Источник: пресс-служба президента Беларуси

Детали: согласно сообщениям, Лукашенко 30 и 31 декабря трижды говорил по телефону с руководством России. В двух разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, 30 и 31 декабря, стороны обсуждали объемы, сроки и цены на поставки нефти и газа в Беларусь.

Путин и Лукашенко обсудили также нерешенные вопросы интеграции.

Также 31 декабря Лукашенко говорил по телефону с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и министром энергетики России Александром Новаком.

Результатом разговора стала договоренность об организации поставок углеводородного сырья в Беларусь, хотя контракты, регламентирующие работу в нефтегазовой сфере, на 1 января не были заключены.

По итогам бесед с российскими чиновниками Лукашенко провел совещание с руководством нефтехимического комплекса.

После совещания председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил, что Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с РФ и заключить контракты на поставку нефти в страну.

Также Лукашенко дал поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба".

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Что было раньше: Как сообщали СМИ Путин и Лукашенко согласовали ряд документов, содержание которых не разглашается. Сообщалось, что речь идет об углублении сотрудничества в рамках Союзного государства. Белорусская оппозиция опасается, что речь может идти о подчинении Минска Москве до отказа Беларуси от суверенитета.

Как Путин, так и Лукашенко отрицают, что речь идет о потере Беларусью суверенитета. При этом стороны нередко обмениваются резкими заявлениями.

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что финальные договоренности об углублении интеграции между Россией и Беларусью блокируют три группы вопросов - о налогах, нефти и газе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьРосcиянефтьгаз
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