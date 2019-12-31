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Украинцев поздравили с Новым годом из Антарктиды

Вторник, 31 декабря 2019, 19:54
Украинцев поздравили с Новым годом из Антарктиды

Участники 24-й украинской антарктической экспедиции поздравили украинцев с Новым годом.

Источник: Минобразования

Детали: Полярники и полярницы желают побольше добра, искренних улыбок, радости от жизни и уверенности в завтрашнем дне, покорения новых вершин и научных открытий, положительных эмоций, мирного неба над головой, солнечной погоды на улице и в семьях и многое другое.

Сейчас на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" находится 12 участников летней экспедиции: 10 полярников и 2 полярницы. Они работают в Антарктиде уже около 10 месяцев.

Темы: празднования
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