Украинцев поздравили с Новым годом из Антарктиды

Участники 24-й украинской антарктической экспедиции поздравили украинцев с Новым годом.

Источник: Минобразования

Детали: Полярники и полярницы желают побольше добра, искренних улыбок, радости от жизни и уверенности в завтрашнем дне, покорения новых вершин и научных открытий, положительных эмоций, мирного неба над головой, солнечной погоды на улице и в семьях и многое другое.

Сейчас на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" находится 12 участников летней экспедиции: 10 полярников и 2 полярницы. Они работают в Антарктиде уже около 10 месяцев.