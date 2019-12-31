Полиция Гонконга применила слезоточивый газ в начале 2020 года

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Вторник, 31 декабря 2019, 23:51

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против демонстрантов через несколько минут после того, как начался 2020 год.

Джерело: HKFP

Детали: Во вторник тысячи демонстрантов собрались в финансовом центре и скандировали "отсчет" до Нового года: "Десять, девять, освободи Гонконг, начни революцию сейчас!"

В районе Вонкок, сразу после полуночи, участники протеста подожгли баррикады. Полиция применила слезоточивый газ. Правоохранители также использовали водяную пушку для разгона демонстрантов.

Протестующие еще днем ходили по городу с плакатами, призывающими продолжать демонстрации против властей в 2020 году.

 
Kero / United Social Press

Напомним:

  • Беспорядки продолжают ряд протестов против поправок к проекту закона, который позволяет экстрадицию жителей города в материковый Китай.
  • Глава территории Керри Лем 23 октября выполнила свое обещание отозвать поправку, однако протесты это не остановило.
  • Протестующие выдвинули пять требований: независимое расследование действий полиции, освобождение задержанных, отказ от определения протестов как "бунта", отставка Керри Лем, избрание парламента и лидера региона путем всеобщего избирательного права.

Украинская правда


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