Полиция Гонконга применила слезоточивый газ в начале 2020 года

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против демонстрантов через несколько минут после того, как начался 2020 год.

Джерело: HKFP

Детали: Во вторник тысячи демонстрантов собрались в финансовом центре и скандировали "отсчет" до Нового года: "Десять, девять, освободи Гонконг, начни революцию сейчас!"

В районе Вонкок, сразу после полуночи, участники протеста подожгли баррикады. Полиция применила слезоточивый газ. Правоохранители также использовали водяную пушку для разгона демонстрантов.

Протестующие еще днем ходили по городу с плакатами, призывающими продолжать демонстрации против властей в 2020 году.

Kero / United Social Press

Напомним: