В Киев вылетел ответственный за Украину дипломат Госдепа

В рамках европейского турне в Киев вылетел исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер.

Источник: "Укринформ"

Детали: Отмечается, что Рикер встретится с представителями Посольства США и украинскими официальными лицами. Темы встреч пока неизвестны.

После Украины, Рикер должен посетить Словакию и Италию для участия в международных мероприятиях. Планируется, что на них будет подниматься украинский вопрос.

"На протяжении 5-6 декабря посол Рикер возглавит делегацию США на министерской встрече ОБСЕ в Братиславе, Словакии… Он встретится с лидерами государств-участников, чтобы обсудить ключевые приоритеты, в том числе поддержку прозрачности в военной сфере, а также суверенитет и территориальную целостность Украины" , – сообщили в Госдепе.