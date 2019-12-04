В Киев вылетел ответственный за Украину дипломат Госдепа

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Среда, 4 декабря 2019, 03:38

В рамках европейского турне в Киев вылетел исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер.

Источник: "Укринформ"

Детали: Отмечается, что Рикер встретится с представителями Посольства США и украинскими официальными лицами. Темы встреч пока неизвестны.

После Украины, Рикер должен посетить Словакию и Италию для участия в международных мероприятиях. Планируется, что на них будет подниматься украинский вопрос.

"На протяжении 5-6 декабря посол Рикер возглавит делегацию США на министерской встрече ОБСЕ в Братиславе, Словакии… Он встретится с лидерами государств-участников, чтобы обсудить ключевые приоритеты, в том числе поддержку прозрачности в военной сфере, а также суверенитет и территориальную целостность Украины" , – сообщили в Госдепе.

Украинская правда
Темы: США Украина


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