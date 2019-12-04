Боевики били по украинским позициям из гранатометов – ООС
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Среда, 4 декабря 2019, 07:10
3 декабря российские наемники 7 раз нарушили режим "тишины", применяя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Источник: отчет ООС
Детали: Противник открывал огонь вблизи Старогнатовки, Красногоровки, Лебединского, Крымского и Новолуганского. Потерь среди украинских военных не было.
Дословно: "С начала этого периода российские оккупационные войска дважды обстреливали наши позиции: неподалеку Новолуганского и в районе Широкино."
Напомним:
- 2 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Украинская правда
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