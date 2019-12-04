Боевики били по украинским позициям из гранатометов – ООС

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Среда, 4 декабря 2019, 07:10

3 декабря российские наемники 7 раз нарушили режим "тишины", применяя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Источник: отчет ООС

Детали: Противник открывал огонь вблизи Старогнатовки, Красногоровки, Лебединского, Крымского и Новолуганского. Потерь среди украинских военных не было.

Дословно: "С начала этого периода российские оккупационные войска дважды обстреливали наши позиции: неподалеку Новолуганского и в районе Широкино."

Напомним:

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС Объединенные силы на Донбассе


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