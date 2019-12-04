Министр обороны взял на контроль ситуацию с героем Украины "Адамом"

Министр обороны Андрей Загороднюк назначил служебное расследование по поводу неаттестации подполковника, героя Украины Евгения Межевикина ("Адама") и возможного лишения его должности.

Источник: сообщения Загороднюка и Межевикина в Facebook

Прямая речь Зегороднюка: "Ситуацию вокруг Евгения Межевикина знаю. Только что говорил с ним по телефону. Назначаю служебное расследование, чтобы выяснить реальное положение вещей в подразделении, где служит Евгений. После этого приму соответствующие решения, которые будут обнародованы. Этот вопрос беру на личный контроль.

Отдельно хочу обратиться к командирам. Вы должны четко понимать, что каждый воин с боевым опытом – это наша самая большая ценность. Мы должны поддерживать их и мотивировать служить в ВСУ, а не создавать препятствия и оценивать их роль исключительно по "оценочным карточкам".

Детали: Накануне Межевикин, известный как "Адам", обнародовал характеристику, данную ему полковником Сергеем Литвиновым – заместителем командующего войсками оперативного командования "Север" по боевой подготовке.

По мнению Литвинова, Межевикин с 29 июля 2019 года проявил себя на военной службе посредственно и не соответствует занимаемой должности. По сумме полученных баллов Межевикин имеет в оценочной карточке военнослужащего "удовлетворительно".

Комментарий Межевикина: "Ай, Литвинов, "маладец". Теперь меня нужно по аттестации убирать с должности. Начальник, которому место на скамье подсудимых и (которого ждет – ред.) рассмотрение полученных наград, оценивает подчиненных! В начале 2019-го подменить не удалось, ждали год".

Борис Овчаров ("Дончанин") пишет, что проблемы у Межевикина начались год назад после прихода к командованию в 1-й танковой бригаде подполковника Юрия Межакова.

Дословно "Борис Дончанин": "Он (Межаков – ред.) был начальником штаба 28-й бригады в 14-15-м, именно в то время, когда бригадой командовал господин Лещинский (Комета). Руководство 28-й бригады в Марьинке проложило "Великий Шелковый Путь" контрабандой на оккупированную территорию. Цена одной тонны контрабандой, стоила 10 тысяч грн... Эти колонны командование сопровождало до передачи сепарам, под охраной БМП и пехоты.

После прихода такого командования, у Малого (Романа Губы – ред.) с Адамом начинаются резко проблемы по службе. Главная причина, что Адам забрал полностью под свой личный контроль расход горючего по бригаде. А это сотни тонн горючего, которые крались и продавались. Так что сразу перекрыл каналы краж, из которых кормилось командование, военная прокуратура, ВКР.

И конечно, Малого с Адамом начинают резко сжирать. Летом с боевой должности снимают Малого, сажают в штаб перебирать бумажки. В августе переводят Адама в ОК – причем якобы на повышение, но на должность ничего не решающую и не боевую".

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