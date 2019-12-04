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Рада приняла закон о предоставлении статуса УБД добровольцам

Среда, 4 декабря 2019, 10:52
Рада приняла закон о предоставлении статуса УБД добровольцам

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2045-1 о предоставлении статуса и социальных гарантий добровольцам, которые принимали участие в антитеррористической операции.

Источник: заседание Верховной Рады 4 декабря

Прямая речь спикера Рады Дмитрия Разумкова: "За 329. Решение принято.

В ближайшее время должен быть зарегистрирован новый законопроект, который урегулирует ту коллизию, которая была заложена (правовые коллизии, которые депутаты заметили во время рассмотрения поправок относительно возможного получения статуса УБД сепаратистами, - УП)". 

 

Детали: По словам докладчика по вопросу, член комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Анатолия Остапенко, проект закона предусматривает предоставление статуса участников боевых действий добровольцам, которые добровольно защищали и защищают территориальную целостность Украины и выполняли и выполняют боевые задачи в зоне АТО и в зоне ООС.

Речь идет о предоставлении статуса УБД добровольцам, которые принимали активное участие в боевых действиях не менее 30 календарных дней (независимо от перерывов).

Во время голосования возникла перепалка между Разумковым и депутатом "ЕС" Ириной Геращенко.

Геращенко возмутилась по поводу принятия поправки №15.

По ее словам, эта поправка, которую поддержали "215 слуг народа", создает правовую коллизию, потому что "дает лазейку, что статус возможный УБД получат боевики, сепаратисты и т.д.".

Геращенко назвала "слуг народа" "голубями мира с колорадскими значками под вышивками" и убеждала, что данная поправка нивелирует саму сущность этого закона.

После этого Разумков объявил небольшой перерыв и собрал глав фракций и представителей комитета на консультации.

После переговоров Геращенко заявила, что депутаты пришли к общему выводу о том, "какие должны быть внесены поправки в закон, чтобы защитить добровольцев, но не дать лазеек, чтобы под эгидой закона статус УБД получили люди, которые не имели к этому никакого отношения".

По словам нардепа Егора Чернева, депутаты договорились, что внесут отдельный законопроект по этому вопросу. В частности, пропишут, что статус УБД предоставляется "только тем добровольческим формированиям, которые взаимодействуют (или взаимодействовали) с ООС".

Что было раньше: В первом чтении законопроект о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции депутаты приняли 29 октября.

Предыстория: 

  • Инициаторами законопроекта №2045-1 стали депутаты из фракций "Слуга народа", "Голос", "Батькивщина".
  • Вместе с тем в Верховную Раду был внесен законопроект №2045 авторства депутатов фракции "ЕС".
  • Депутат этой фракции Ирина Геращенко заявила, что инициаторы законопроекта №2045-1 украли текст документа у депутатов "ЕС".

 

Ирина Балачук, УП

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Темы: Верховная Радазаконодательстводобровольцывойна
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