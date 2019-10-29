Рада приняла за основу закон о предоставлении статуса УБД добровольцам

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции.

Источник: заседание Верховной Рады Украины 29 октября

Детали: Проект Закона №2045-1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции поддержали 318 депутатов.

"За" голосовали большинство депутатов фракций партий "Слуга народа", "Голос", "Европейская солидарность", "Батькивщина", Депутатская группа "За будущее" и внефракционные.

Фракция партии "ОПЗЖ" за закон не голосовала. Один голос "за" из этой партии дал только Илья Кива.

После принятия законопроекта за основу, Рада 318 голосами "за" проголосовала за сокращение срока подготовки этого закона ко второму чтению.

Согласно пояснительной записке к документу, целью этого законопроекта является урегулирование правового статуса и установления социальных гарантий для всех участников добровольческих вооруженных формирований в Украине на основе принципов социальной и исторической справедливости.

Законопроект предусматривает предоставление статуса участников боевых действий украинцам, которые самоорганизовались и объединились в добровольные формирования, активно участвовали в боевых действиях не менее 30 календарных дней (независимо от перерывов), но не вошли в состав официальных военных формирований.

Инициаторами законопроекта №245-1 стали депутаты из фракций "Слуга народа", "Голос", "Батькивщина".

Вместе с тем в Верховную Раду был внесен законопроект №245 авторства депутатов фракции "ЕС".

Депутат этой фракции Ирина Геращенко заявила, что инициаторы законопроека №2045-1 украли текст документа у депутатов "ЕС".

Дословно: "Представители ЕС вместе с ветеранами, волонтерами, разработали законопроект о статусе добровольцев. Но у депутаток оппозиции неправильные фамилии. Поэтому этот комплексный и подготовленный вместе с ветеранами и добровольцами закон сплагиатили слово в слово Слуги".

При этом она отметила, что главное, чтобы добровольцы получили соответствующий статус. Геращенко призвала следующим совместным законопроектом, определить статус военных медиков и парамедиков - добровольцев, капелланов, всех, кто помогает фронту.