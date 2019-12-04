Пожар в Одессе разрослась: пострадали 12 человек, из них 4 пожарных
Среда, 4 декабря 2019, 11:12
В результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадали 12 человек.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "Работы по эвакуации людей завершен. В результате пожара пострадали 12 человек, из них 4-ро пожарных. Продолжается ликвидация пожара".
Детали: По данным спасателей, по состоянию на 12:10 площадь пожара ориентировочно составляет 2000 кв.м.
Что предшествовало: Сообщалось, что площадь пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса составляла 1000 квадратных метров.
Украинская правда