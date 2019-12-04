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Для Института нацпамяти нашли замену Вятровичу

Среда, 4 декабря 2019, 12:55
Для Института нацпамяти нашли замену Вятровичу

Кабинет министров назначил Антона Дробович председателем Украинского института национальной памяти.

Источник: Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко, пресс-служба КМУ, комментарий Дробовича "Украинской правде"

Дословно Гончаренко: "Кабмин назначил Дробович Антона - председателем Украинского института национальной памяти. Антон - доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова".

Прямая речь Дробовича: "Все будет в рамках действующего законодательства и в национальных интересах Украины".

Детали: По словам Дробовича, на него еще ждет спецпроверка.

 
Антон Дробович
фото: FB

Однако, по словам экс-главы Института Владимира Вьятровича назначения Дробович - "это очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике".

 
фото: FB

Прямая речь Вьятровича: "Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев".

Справка: Дробович Антон Эдуардович. Кандидат философских наук. Руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Доцент Национального педагогического университета имени Драгоманова. Эксперт по вопросам культуры и образования Института общественно-экономических исследований.

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Напомним:

  • В начале конкурса заявки на должность председателя Украинского института национальной памяти приняли от 17 желающих.
  • 18 сентября Владимир Вятрович завершил работу на посту главы УИНП, а 3 декабря Вятрович стал депутатом и вошел во фракцию Порошенко.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Кабинет министров
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