Для Института нацпамяти нашли замену Вятровичу

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Среда, 4 декабря 2019, 13:55

Кабинет министров назначил Антона Дробович председателем Украинского института национальной памяти.

Источник: Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко, пресс-служба КМУ

Дословно: "Кабмин назначил Дробович Антона - председателем Украинского института национальной памяти. Антон - доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова".

 
Антон Дробович
фото: FB

Справка: Дробович Антон Эдуардович. Кандидат философских наук. Руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Доцент Национального педагогического университета имени Драгоманова. Эксперт по вопросам культуры и образования Института общественно-экономических исследований.

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Напомним:

  • В начале конкурса заявки на должность председателя Украинского института национальной памяти приняли от 17 желающих.

Темы: Кабинет министров


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