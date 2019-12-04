Для Института нацпамяти нашли замену Вятровичу
Кабинет министров назначил Антона Дробович председателем Украинского института национальной памяти.
Источник: Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко, пресс-служба КМУ, комментарий Дробовича "Украинской правде"
Дословно Гончаренко: "Кабмин назначил Дробович Антона - председателем Украинского института национальной памяти. Антон - доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова".
Прямая речь Дробовича: "Все будет в рамках действующего законодательства и в национальных интересах Украины".
Детали: По словам Дробовича, на него еще ждет спецпроверка.
Однако, по словам экс-главы Института Владимира Вьятровича назначения Дробович - "это очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике".
Прямая речь Вьятровича: "Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев".
Справка: Дробович Антон Эдуардович. Кандидат философских наук. Руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".
Доцент Национального педагогического университета имени Драгоманова. Эксперт по вопросам культуры и образования Института общественно-экономических исследований.
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Напомним:
- В начале конкурса заявки на должность председателя Украинского института национальной памяти приняли от 17 желающих.
- 18 сентября Владимир Вятрович завершил работу на посту главы УИНП, а 3 декабря Вятрович стал депутатом и вошел во фракцию Порошенко.