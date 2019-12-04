Для Института нацпамяти нашли замену Вятровичу
Кабинет министров назначил Антона Дробович председателем Украинского института национальной памяти.
Источник: Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко, пресс-служба КМУ
Дословно: "Кабмин назначил Дробович Антона - председателем Украинского института национальной памяти. Антон - доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова".
Справка: Дробович Антон Эдуардович. Кандидат философских наук. Руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".
Доцент Национального педагогического университета имени Драгоманова. Эксперт по вопросам культуры и образования Института общественно-экономических исследований.
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Напомним:
- В начале конкурса заявки на должность председателя Украинского института национальной памяти приняли от 17 желающих.
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