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Вятрович стал депутатом и вошел во фракцию Порошенко

Вторник, 3 декабря 2019, 09:17

Бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович принес присягу народного депутата Украины.

Источник: заседание Верховной Рады 9 созыва

Детали: Глава парламента Дмитрий Разумков напомнил, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Вьятровича народным депутатом 14 ноября.

После принятия присяги Вятровичем спикер объявил о его вхождении во фракцию партии "Европейская солидарность".

Предыстория:

  • 3 ноября стало известно, что депутат от "Европейской солидарности" Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении полномочий нардепа. Подтолкнуло ее к этому якобы состояние здоровья.
  • 12 ноября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата от "Европейской солидарности" Ирины Луценко по ее заявлению. "За" проголосовали 275 нардепов.
  • Следующей в списке партии была Наталья Бойко (№24), но она решила не идти в парламент, а работать дальше в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".
  • Поэтому следующим претендентом на место во фракции "Европейская солидарность" стал идеолог декоммунизации Владимир Вятрович.

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Алена Рощенко, УП, дополнено

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Темы: Верховная РадаЕвропейская солидарность
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