Кузьмин: Пришел в офис Медвечука, а там СБУ с автоматами

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Среда, 4 декабря 2019, 15:34

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин заявляет, что он пришел в здание, где расположен офис главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, но его не пустили СБУшники с автоматами.

Источник: комментарий Кузьмина 112.ua, комментарий пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянськой УП

Прямая речь: "По этому адресу (улица Васильковская, 23 б, – УП) находится офис лидера политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Меня не пустили.  Офис закрыт. Дверь мне открыли вооруженные автоматами люди, с надписями на груди "СБУ".

Похоже, сотрудники СБУ проводят какие-те следственные действия в офисе".

Детали: Кузьмин добавил, что в этом задании есть офисы депутатов, а проведение обысков у депутатов или в их приемных – это преступление.

По его словам, все это "похоже на месть со стороны СБУ" за обращение, которое депутаты от ОПЗЖ направили в ДБР. Там они требовали возбудить уголовное дело в отношении сотрудников СБУ, которые, по информации опубликованной в СМИ, осуществляют слежку за депутатами ОПЗЖ.

Какими будут ответные действия партии, Кузьмин не ответил, отметив, что сначала нужно разобраться, что здесь происходит и к кому пришли СБУшники.

 В СБУ "Украинской правде" заявили, что никаких обысков у Медведчука не проводят.

Ирина Балачук, УП


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