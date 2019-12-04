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Кузьмин: Пришел в офис Медведчука, а там СБУ с автоматами

Среда, 4 декабря 2019, 14:34
Кузьмин: Пришел в офис Медведчука, а там СБУ с автоматами

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин заявляет, что он пришел в здание, где расположен офис главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, но его не пустили СБУшники с автоматами.

Источник: комментарии Кузьмина и Александра Колтуновича 112.ua, комментарий пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянськой УП

Прямая речь: "По этому адресу (улица Васильковская, 23 б, – УП) находится офис лидера политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Меня не пустили.  Офис закрыт. Дверь мне открыли вооруженные автоматами люди, с надписями на груди "СБУ".

Похоже, сотрудники СБУ проводят какие-те следственные действия в офисе". 

 
Кузьмин пожаловался, что СБУшники с автоматами не пустили его в офис Медведчука
Скриншот с видео 112.ua

Детали: Кузьмин добавил, что в этом здании есть офисы депутатов, а проведение обысков у депутатов или в их приемных – это преступление.

По его словам, все это "похоже на месть со стороны СБУ" за обращение, которое депутаты от ОПЗЖ направили в ДБР. Там они требовали возбудить уголовное дело в отношении сотрудников СБУ, которые, по информации опубликованной в СМИ, осуществляют слежку за депутатами ОПЗЖ.

Какими будут ответные действия партии, Кузьмин не ответил, отметив, что сначала нужно разобраться, что здесь происходит и к кому пришли СБУшники.

Нардеп от ОПЗЖ Александр Колтунович отметил, что смог попасть в здание, когда показал удостоверение нардепа.

Он рассказал, что в здании расположены общественные приемные 4 нардепов от ОПЗЖ: Василия Нимченко, Юрий Загороднего, Виктора Черного, его самого, а также Медведчука.

По словам Колтуновича, по закону СБУ не имеет права заходить в общественные приемные, а найти там они могут "что-угодно, что с собой принесли", поскольку ничего противозаконного нардепы там не держат.

Он также добавил, что именно из-за слежки за этими нардепами, они и обращались в ГБР.

В СБУ "Украинской правде" заявили, что никаких обысков у Медведчука не проводят.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: МедведчукОПЗЖКузьминобыски
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