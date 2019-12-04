В ГСЧС говорят, что в одесском пожаре погибла несовершеннолетняя

В результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибла несовершеннолетняя.

Источник: Брифинг представителей ГСЧС

Дословно: "По состоянию на 17.00 погибло в больнице один человек. Кроме того пострадали 22 человека, которые после пожара начали отдельно обращаться к лечебным учреждениям. Эта цифра безусловно, возможно будет расти. Сейчас меры по ликвидации пожара продолжаются".

Детали: Во время брифинга представитель ДСНС заявил, что по предварительной информации погибшая женщина 2003 года рождения. (Ранее СМИ сообщали о погибшей женщине 1976 года рождения). Также было сообщено, что есть информация об около 15 пропавших без вести.

Что этому предшествовало: Утром стало известно, что в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3 этаже возник пожар. По последним данным в результате пожара погибла женщина, госпитализированы еще 21 человек.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что в здании не было отопления. Вероятно, что в колледже используют электрообогреватели.