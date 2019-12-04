Подростка, найденного на колее в Прилуках, не сбивал поезд – экспертиза

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Среда, 4 декабря 2019, 18:37

14-летний парень, которого нашли мертвым на железнодорожных путях в Прилуках, умер вследствие открытой черепно-мозговой травмы и повреждения мозга, однако на теле не обнаружили повреждений от ударов.

Источник: Нацполиция

Прямая речь замначальника Главного следственного управления Нацполиции Максима Цуцкиридзе: "Судмедэксперт установил, что смерть ребенка наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа, лица и повреждения головного мозга.

Что ключевое: на теле погибшего – ни повреждений, нанесенных руками или ногами, ни травм от ударов посторонними предметами. Также нет повреждений, которые могли бы возникнуть при вертикальном прижатии поезда. 

Поэтому версия, что подростка сбил поезд, полностью опровергнута".

Детали: При вскрытии печени и почек обнаружили 0,74 промилле алкоголя, а в крови – кофеин.

Полиция попросила у родственников погибшего домашний компьютер мальчика.

Предыстория:

  • 29 октября в Прилуках Черниговской области на железнодорожном пути нашли тело 14-летнего Дениса Чаленко.
  • Полиция рассматривала версию, по которой школьника сбил дизель-поезд сообщением "Нежин-Гребенка".
  • Следователи начали уголовное производство по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей).
  • Отец погибшего с заключением полиции не согласен. По его мнению, сына убили и положили на рельсы.
  • 31 октября под отделом полиции в Прилуках жгли шины с требованием расследовать смерть школьника.
  • 1 ноября главу полиции Прилук отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Украинская правда
Темы: Черниговская область полиция


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