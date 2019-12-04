Подростка, найденного на колее в Прилуках, не сбивал поезд – экспертиза

14-летний парень, которого нашли мертвым на железнодорожных путях в Прилуках, умер вследствие открытой черепно-мозговой травмы и повреждения мозга, однако на теле не обнаружили повреждений от ударов.

Источник: Нацполиция

Прямая речь замначальника Главного следственного управления Нацполиции Максима Цуцкиридзе: "Судмедэксперт установил, что смерть ребенка наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа, лица и повреждения головного мозга.

Что ключевое: на теле погибшего – ни повреждений, нанесенных руками или ногами, ни травм от ударов посторонними предметами. Также нет повреждений, которые могли бы возникнуть при вертикальном прижатии поезда.

Поэтому версия, что подростка сбил поезд, полностью опровергнута".

Детали: При вскрытии печени и почек обнаружили 0,74 промилле алкоголя, а в крови – кофеин.

Полиция попросила у родственников погибшего домашний компьютер мальчика.

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