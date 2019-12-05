В Раде – десятый "кнопкодав": руку прятал под газету

Внефракционный нардеп-мажоритарщик из Закарпатской области Роберт Горват продолжает "кнопкодавить" в Верховной Раде.

Источник: движение "Честно"

Детали: К кнопкодавству депутат прибег на пленарном заседании 4 декабря.

При рассмотрении во втором чтении проекта закона о предоставлении статуса и социальных гарантий добровольцам, которые участвовали в АТО на Донбассе (№2045-1), Горват нажал на две кнопки "воздержался" – за себя и за своего соседа, голосуя за поправку №20 нардепа от "Слуги народа" Анатолия Остапенко.

Правую руку, протянутую к чужому пульту, народный избранник прикрыл газетой.

Судя по схеме рассадки депутатов, Горват кнопкодавил за другого закарпатского внефракционного мажоритарщика – Валерия Лунченко.

Согласно результатам голосования за поправку №20, и Горват, и Лунченко воздержались.

Горват – десятый нардеп, которого поймали на кнопкодавстве в Верховной Раде 9-го созыва. В предыдущем парламенте движение "Честно" зафиксировало четыре факта нарушения этим депутатом процедуры личного голосования.

14 ноября 2019 года кто-то из народных избранников, наоборот, кнопкодавил за отсутствующего Горвата. Тогда подозрение пало на уже упомянутого Лунченко и еще одного мажоритарщика из Закарпатья – Василия Петьовку, но точно определить нарушителя не удалось.

Предыстория: