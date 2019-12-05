В Раде – десятый "кнопкодав": руку прятал под газету

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Четверг, 5 декабря 2019, 10:15
chesno.org

Внефракционный нардеп-мажоритарщик из Закарпатской области Роберт Горват продолжает "кнопкодавить" в Верховной Раде.

Источник: движение "Честно"

Детали: К кнопкодавству депутат прибег на пленарном заседании 4 декабря.

При рассмотрении во втором чтении проекта закона о предоставлении статуса и социальных гарантий добровольцам, которые участвовали в АТО на Донбассе (№2045-1), Горват нажал на две кнопки "воздержался" – за себя и за своего соседа, голосуя за поправку №20 нардепа от "Слуги народа" Анатолия Остапенко.

Правую руку, протянутую к чужому пульту, народный избранник прикрыл газетой.

Судя по схеме рассадки депутатов, Горват кнопкодавил за другого закарпатского внефракционного мажоритарщика – Валерия Лунченко.

Согласно результатам голосования за поправку №20, и Горват, и Лунченко воздержались.

Горват – десятый нардеп, которого поймали на кнопкодавстве в Верховной Раде 9-го созыва. В предыдущем парламенте движение "Честно" зафиксировало четыре факта нарушения этим депутатом процедуры личного голосования.

14 ноября 2019 года кто-то из народных избранников, наоборот, кнопкодавил за отсутствующего Горвата. Тогда подозрение пало на уже упомянутого Лунченко и еще одного мажоритарщика из Закарпатья – Василия Петьовку, но точно определить нарушителя не удалось.

Предыстория:

  • Кроме Горвата, в Верховной Раде 9-го созыва кнопкодавили внефракционный нардеп Александр Ковалев, члены фракции "Слуга народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук и шесть нардепов от "Оппозиционного платформы – За жизнь": Александр Пономарев, Николай Скорик, Василий Нимченко, Григорий Суркис Михаил Макаренко и Владимир Кальцев.
  • В ближайшее время комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит предложения к законопроекту №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины".
  • Ряд предложенных поправок обязывают руководство или аппарат ВР реагировать на сообщения от журналистов о нарушении процедуры личного голосования на пленарных заседаниях.

Темы: кнопкодавство Верховная Рада


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