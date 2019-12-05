Руководители фирмы "Гарант-Лайф" грели руки на страховках – уже 4 подозреваемых

1815 просмотров
Четверг, 5 декабря 2019, 11:50

Топ-менеджмент столичной страховой компании "Гарант-Лайф" присвоил сбережения более 10 тысяч клиентов, подозрение в причастности к этой схеме объявлено уже 4-м фигурантам.

Источник: Служба безопасности Украины, комментарий пресс-секретаря СБУ "Украинской правде"

Детали: Всего в производстве есть уже 4 подозреваемых, из них трое – это бывшие главы правления, которые возглавляли фирму в 2015-2016 годах. Еще один – руководитель компании.

В июле СБУ установила, что в течение 2015-2016 годов бывший глава правления ПАО "УСК" Гарант – Лайф" присвоил средства вкладчиков на сумму около 40 миллионов гривен. На эти деньги он приобрел у подконтрольных предприятий с признаками фиктивности "мусорные" ценные бумаги по завышенной стоимости. Затем топ-менеджер и владельцы страховой компании присвоили эти средства.

В августе СБУ объявила подозрение еще одному ключевому фигуранту – бывшему главе правления страховой компании, из-за действий которого в 2016 году вкладчикам нанесли ущерб более чем 28 миллионов гривен. Правоохранители планировали наложить арест на имущество фигурантов.

Следственные действия продолжаются и следователи документируют новые факты.

Дословно сообщение СБУ: "На данный момент сотрудники СБУ установили еще двух участников противоправной схемы – бывшего главу правления и фактического руководителя компании. Их незаконная деятельность нанесла ущерб вкладчикам на общую сумму более 80 миллионов гривен.

Обоим фигурантам дела осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения".

Справка: "УСК "Гарант – Лайф" специализируется на страховании жизни. По данным СБУ, из-за сделки общество фактически доведено до банкротства, а тысячи клиентов остались без сбережений, внесенных как платежи на страхование жизни.

Предыстория:

  • В июне 2006 года австрийская "Generali Vienna Group" приобрела по 51% акций двух киевских компаний – ОАО "Украинская страховая компания "Гарант-Авто" и ЗАО "Страховая компания "Гарант-Лайф".
  • В июне 2010 года "Assicurazioni Generali S.p.A.", ранее владевшая 51% акций ЗАО "УСК "Дженерали Гарант Страхование Жизни", вышла из состава учредителей компании. Контроль перешел в руки предыдущих владельцев, а страховщик вернул себе название ЗАО "УСК "Гарант-Лайф". Это стало следствием процесса укрупнения бизнеса Assicurazioni Generali S.p.A.

Алена Рощенко, УП
Темы: СБУ криминал бизнес деньги


powered by lun.ua
Материалы по теме
Пойманный на границе "единоросс" сотрудничает со следствием, но не задержан – СБУ 5 декабря 2019, 12:16
СБУ провела обыски у охраны Медведчука: торговали данными с ограниченным доступом 4 декабря 2019, 22:39
СБУ накрыла "ботоферму", которая предоставляла услуги РФ и боевикам 4 декабря 2019, 19:41
Все новости
Главные новости
На пожаре в Одессе исчез директор института НАН
Зеленский: В пожаре в Одессе потеряли 16-летнюю студентку, жертв может быть больше
Садовому отменили залог и отпустили под личное обязательство
Убийство сына депутата: Соболев зовет на полиграф 8 человек, Грановский готов
Все новости
рейтинги

20 лучших песен 2019 года. Версия The Guardian

тест

Безопасно ли делать маникюр у вашего мастера

Фото

Как меняется собака, когда находит дом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів