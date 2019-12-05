Руководители фирмы "Гарант-Лайф" грели руки на страховках – уже 4 подозреваемых

Топ-менеджмент столичной страховой компании "Гарант-Лайф" присвоил сбережения более 10 тысяч клиентов, подозрение в причастности к этой схеме объявлено уже 4-м фигурантам.

Источник: Служба безопасности Украины, комментарий пресс-секретаря СБУ "Украинской правде"

Детали: Всего в производстве есть уже 4 подозреваемых, из них трое – это бывшие главы правления, которые возглавляли фирму в 2015-2016 годах. Еще один – руководитель компании.

В июле СБУ установила, что в течение 2015-2016 годов бывший глава правления ПАО "УСК" Гарант – Лайф" присвоил средства вкладчиков на сумму около 40 миллионов гривен. На эти деньги он приобрел у подконтрольных предприятий с признаками фиктивности "мусорные" ценные бумаги по завышенной стоимости. Затем топ-менеджер и владельцы страховой компании присвоили эти средства.

В августе СБУ объявила подозрение еще одному ключевому фигуранту – бывшему главе правления страховой компании, из-за действий которого в 2016 году вкладчикам нанесли ущерб более чем 28 миллионов гривен. Правоохранители планировали наложить арест на имущество фигурантов.

Следственные действия продолжаются и следователи документируют новые факты.

Дословно сообщение СБУ: "На данный момент сотрудники СБУ установили еще двух участников противоправной схемы – бывшего главу правления и фактического руководителя компании. Их незаконная деятельность нанесла ущерб вкладчикам на общую сумму более 80 миллионов гривен.

Обоим фигурантам дела осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения".

Справка: "УСК "Гарант – Лайф" специализируется на страховании жизни. По данным СБУ, из-за сделки общество фактически доведено до банкротства, а тысячи клиентов остались без сбережений, внесенных как платежи на страхование жизни.

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