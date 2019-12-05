Руководители фирмы "Гарант-Лайф" грели руки на страховках – уже 4 подозреваемых
Топ-менеджмент столичной страховой компании "Гарант-Лайф" присвоил сбережения более 10 тысяч клиентов, подозрение в причастности к этой схеме объявлено уже 4-м фигурантам.
Источник: Служба безопасности Украины, комментарий пресс-секретаря СБУ "Украинской правде"
Детали: Всего в производстве есть уже 4 подозреваемых, из них трое – это бывшие главы правления, которые возглавляли фирму в разное время. Еще один – руководитель компании.
В июле СБУ установила, что в течение 2015-2016 годов бывший глава правления ПАО "УСК" Гарант – Лайф" присвоил средства вкладчиков на сумму около 40 миллионов гривен. На эти деньги он приобрел у подконтрольных предприятий с признаками фиктивности "мусорные" ценные бумаги по завышенной стоимости. Затем топ-менеджер и владельцы страховой компании присвоили эти средства.
В августе СБУ объявила подозрение еще одному ключевому фигуранту – бывшему главе правления страховой компании, из-за действий которого в 2016 году вкладчикам нанесли ущерб более чем 28 миллионов гривен. Правоохранители планировали наложить арест на имущество фигурантов.
Следственные действия продолжаются и следователи документируют новые факты.
Дословно сообщение СБУ: "На данный момент сотрудники СБУ установили еще двух участников противоправной схемы – бывшего главу правления и фактического руководителя компании. Их незаконная деятельность нанесла ущерб вкладчикам на общую сумму более 80 миллионов гривен.
Обоим фигурантам дела осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения".
Справка: "УСК "Гарант – Лайф" специализируется на страховании жизни. По данным СБУ, из-за сделки общество фактически доведено до банкротства, а тысячи клиентов остались без сбережений, внесенных как платежи на страхование жизни.
Предыстория:
- В июне 2006 года австрийская "Generali Vienna Group" приобрела по 51% акций двух киевских компаний – ОАО "Украинская страховая компания "Гарант-Авто" и ЗАО "Страховая компания "Гарант-Лайф".
- В июне 2010 года "Assicurazioni Generali S.p.A.", ранее владевшая 51% акций ЗАО "УСК "Дженерали Гарант Страхование Жизни", вышла из состава учредителей компании. Контроль перешел в руки предыдущих владельцев, а страховщик вернул себе название ЗАО "УСК "Гарант-Лайф". Это стало следствием процесса укрупнения бизнеса Assicurazioni Generali S.p.A.