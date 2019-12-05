Пойманный на границе "единоросс" сотрудничает со следствием, но не задержан – СБУ

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Четверг, 5 декабря 2019, 12:16

Служба безопастности заявляет, что юридически не задерживала члена севастопольского регионального политсовета "Единой России" Игоря Кучерявого, он живет в отеле и сотрудничает со следствием.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-центр СБУ

Прямая речь: "Он живет в отеле Херсона, юридически его не задерживали.

В настоящее время решается вопрос относительно уведомления о подозрении".

 

Детали: В СБУ отметили, что Кучерявый пошел на сотрудничество со следствием.

Предыстория:

  • 4 декабря СБУ сообщила, что задержала на админгранице с аннексированным Крымом члена российской партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого.  

Темы: СБУ криминал Росcия


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