Пойманный на границе "единоросс" сотрудничает со следствием, но не задержан – СБУ

Служба безопастности заявляет, что юридически не задерживала члена севастопольского регионального политсовета "Единой России" Игоря Кучерявого, он живет в отеле и сотрудничает со следствием.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-центр СБУ

Прямая речь: "Он живет в отеле Херсона, юридически его не задерживали.

В настоящее время решается вопрос относительно уведомления о подозрении".

Детали: В СБУ отметили, что Кучерявый пошел на сотрудничество со следствием.

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