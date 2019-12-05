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Украина предлагает поменять "представителей Донбасса" в составе ТКГ в Минске

Четверг, 5 декабря 2019, 12:19

У президента Зеленского будут продвигать идею о расширении или замене представителей ОРДЛО, которые "представляют Донбасс" в составе Трехсторонней контактной группы на Донбассе.

Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и "Украинской призмой", сообщает корреспондент "Европейской правды".

Ермак напомнил, что "Минские договоренности", которые должна выполнить Украина и Россия для урегулирования конфликта на Донбассе, предусматривают консультации с "представителями территорий".

"Раньше на этих территориях (в Донецкой и Луганской областях. - ЕП) жило 6 миллионов человек, сейчас (в ОРДЛО) осталось 1,5 миллиона. Другие уехали", - подчеркнул он, добавив, что многие переселенцы живут на подконтрольной территории Украины.

По мнению Киева, должны быть внесены изменения в ТКГ таким образом, чтобы отразить позицию переселенцев.

"Мы хотим, чтобы представителями территорий были люди, которые имеют связь, имеют прописку, недвижимость - то есть имеют юридическую привязку к тому, что они могут представлять эти территории", - пояснил он.

"Мы хотим, чтобы это были люди, хорошо известные на Донбассе", - рассказал Ермак.

Он сообщил, что это новая идея, и не стал уточнять, обсуждалась ли она с другими участниками ТКГ.

Темы: Минские соглашения
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