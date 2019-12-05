Нардеп-кварталовец "Юзик" взял в помощники жену

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Четверг, 5 декабря 2019, 16:13
Facebook

Нардепу-мажоритарщику с Днепропетровщины Юрию Корявченкову на общественных началах помогает и его жена Татьяна.

Источник: общественное движение "Чесно"

Прямая речь Корявченкова: "Она закончила Криворожский экономический институт. Занимается, помогает".

Детали: Активисты отмечают, что Татьяна Корявченкова активно постит в Facebook информацию о нардепах от "Слуги народа" и президента Владимира Зеленского.

Всего у Корявченкова восемь помощников-консультантов. Из них платно работают Ирина Жеретовская, Александр Савченко и Янина Солнцева.

Жеретовская была секретарем участковой избирательной комиссии в Кривом Роге, субъект выдвижения – Владимир Зеленский. Савченко – юрист, депутат Долгинцевского районного совета в городе Кривой Рог совета VII созыва от Партии ветеранов Афганистана.

Солнцева была официальной наблюдательницей в 32-м округе (г. Кривой Рог), на момент парламентских выборов нигде не работала.

На общественных началах, кроме жены, Корявченкову помогают Павел Бутко, Роман Варваров, Ксения Егорова и Богдан Самар.

Напомним: 18 ноября нардеп Антон Поляков, которого исключили из фракции "Слуга народа", опубликовал аудио на котором депутат из Кривого Рога Юрий Корявченков ("Юзик") якобы "учил" криворожских правоохранителей, как "решать вопросы".

Сам Корявченков объяснил НВ, что на встрече депутатов с новым руководителем полиции Кривого Рога Сергеем Лукашовым в сентябре просил вернуть доверие криворожан к полиции. Он заверил, что не влиял на назначение в правоохранительные органы Кривого Рога.

Темы: Верховная Рада Слуга народа


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