Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков ждет подтверждения подлинности аудиозаписи разговора народного депутата Юрия Корявченкова с правоохранителями Кривого Рога

Об этом спикер парламента сказал 20 ноября, пребывая с рабочим визитом в Днепре, сообщает "Днепровская панорама".

"Нам предстоит еще проверить подлинность аудиозаписей из ресторана Кривого Рога и выслушать комментарии от участников этой записи. Давайте подождем, пока предполагаемые участники этой встречи подтвердят или опровергнут факт ее проведения", – заявил Разумков.

Так спикер прокомментировал публикацию аудио нардепом Антоном Поляковым, исключенным из фракции "Слуга народа", на котором депутат из Кривого Рога Юрий Корявченков ("Юзик") якобы "учил" криворожских правоохранителей, как "решать вопросы".

Сам Юрий Корявченков, известный как "Юзик", объяснил НВ, что на встрече депутатов с новоназначенным руководителем полиции Кривого Рога Сергеем Лукашовыв в сентябре просил вернуть доверие криворожан к полиции.

"Мы сказали: очень переживаем за Кривой Рог. На нас большая ответственность. Хотим, чтобы все было по закону: началась борьба с наркоторговлей, с незаконными игровыми залами, а также с незаконными пунктами приема металла. Чтобы все правоохранительные органы работали вместе. Вот и все", – заявил Корявченков.

Он заверил, что не влиял на назначения в правоохранительные органы Кривого Рога: "Никого мы не назначали и не утверждали. Мы как депутаты не имеем такого права. Кандидатура Лукашова появилась по линии Министерства внутренних дел, а именно областного начальника УВД".

Комментируя угрозы открытия криминальных производств против противников новой власти, которые якобы звучали на записи, Корявченков заявил: "Никаких угроз по задействованию других силовых органов не было. Я сказал: если не будет действий согласно закону, то действовать могут другие органы".

"Юзику" неизвестно, кто мог записать разговор и почему он появился в сети спустя практически два месяца.

Корявченков также сказал, что не обсуждал эту ситуацию с президентом Владимиром Зеленским, руководителями фракции Слуга народа: Давидом Арахамией и его замом Александром Корниенко.

15 ноября фракция "Слуга народа" решила исключить из своих рядов народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова.

18 ноября Антон Поляков опубликовал в Telegram-канале аудио-компромат со словами: "Ну что друзья, вот мне и прислали фрагмент разговора "наших" доблестных Слуг Богдана с руководителем местной полиции Кривого Рога".

"Буду поднимать эти вопросы перед президентом и правоохранительными органами. Считаю, нужно разобраться в том, кто вообще их уполномочил проводить такие "переговоры". Делаем ставки, как быстро их исключат из фракции, если конечно исключат", – добавил он.

По состоянию на 20 ноября Поляков обнародовал уже четыре фрагмента аудиозаписи.

Он также направил заявление в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований.

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Полякова возмутило, что Разумков говорит о необходимости проверки записей, тогда как его просьбы предоставить распечатку и сравнительный анализ голосований и "прогулов" спикер игнорировал.

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