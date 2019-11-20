Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков ждет подтверждения подлинности аудиозаписи разговора народного депутата Юрия Корявченкова с правоохранителями Кривого Рога

Источник: комментарий спикера парламента в Днепре 20 ноября, "Днепровская панорама"

Прямая речь: "Нам предстоит еще проверить подлинность аудиозаписей из ресторана Кривого Рога и выслушать комментарии от участников этой записи. Давайте подождем, пока предполагаемые участники этой встречи подтвердят или опровергнут факт ее проведения".

Детали: Так Разумков прокомментировал скандал публикацию аудио нардепа Антона Полякова, исключенного из фракции "Слуга народа", на котором депутат из Кривого Рога Юрий Корявченков, известный как "Юзик", якобы "учил" криворожских правоохранителей, как "решать вопросы".

Этому предшествовало: 15 ноября фракция "Слуга народа" решила исключить из своих рядов народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова.

18 ноября Антон Поляков опубликовал в Telegram-канале аудио-компромат со словами: "Ну что друзья, вот мне и прислали фрагмент разговора "наших" доблестных Слуг Богдана с руководителем местной полиции Кривого Рога".

"Буду поднимать эти вопросы перед президентом и правоохранительными органами. Считаю, нужно разобраться в том, кто вообще их уполномочил проводить такие "переговоры". Делаем ставки, как быстро их исключат из фракции, если конечно исключат", – добавил он.

Предыстория: