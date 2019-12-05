Зеленский дал шоумену Притуле орден
Четверг, 5 декабря 2019, 17:09
Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами Украины по случаю Международного дня волонтера.
Источник: указ президента
Детали: Зеленский наградил 25 волонтеров.
В частности, трех волонтерок – орденом княгини Ольги 3 степени, волонтера Виталия Дейнегу – Крестом Ивана Мазепы.
Волонтера и телеведущего Сергея Притулу президент наградил орденом "За заслуги" III степени – "за гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность".
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Напомним:
- Сергей Притула баллотировался в Верховную Раду по списку партии Святослава Вакарчука "Голос" под номером 30.
Украинская правда