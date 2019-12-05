Зеленский дал шоумену Притуле орден

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами Украины по случаю Международного дня волонтера.

Источник: указ президента

Детали: Зеленский наградил 25 волонтеров.

В частности, трех волонтерок – орденом княгини Ольги 3 степени, волонтера Виталия Дейнегу – Крестом Ивана Мазепы.

Волонтера и телеведущего Сергея Притулу президент наградил орденом "За заслуги" III степени – "за гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность".

Узнать больше: Сергей Притула: Я с головой окунулся в политику. Это новый челлендж в моей жизни

Напомним: