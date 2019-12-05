ПЦУ решила, что Филарет возглавит отдельную миссию
Священный синод Украинской Православной Церкви (ПЦУ) решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии.
Источник: Заявление Православной церкви Украины
Дословно: "Учитывая прошлые особые заслуги в развитии Церкви и с целью обеспечения достойного положения почетного Патриарха Филарета после завершения процедуры ликвидации религиозной организации "Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского патриархата" и учитывая позицию почетного Патриарха Филарета – создать религиозную организацию в составе Православной Церкви Украины в форме миссии".
Детали: Синод предоставляет Филарету право для пожизненно проживания в комплексе зданий по адресу город Киев, улица Пушкинская, 36. Также у него есть пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе.
Синод решил, что пожизненное содержание Филарета и финансирование миссии будет осуществляться за счет отчислений от Владимирского собора и добровольных пожертвований.
Дословно: "Подчеркивая, что неоднократно распространяемые мысли, якобы Православная Церковь Украины "желает выбросить Патриарха Филарета на улицу" - не соответствуют действительности и безосновательно провоцируют недоразумения среди верующих и в общественности".
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Предыстория:
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители Русской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 в Стамбуле подписали томос об Автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.
- Почетный патриарх ПЦУ Филарет не захотел высказывать поддержку предстоятелю церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.