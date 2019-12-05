ПЦУ решила, что Филарет возглавит отдельную миссию

Священный синод Украинской Православной Церкви (ПЦУ) решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии.

Источник: Заявление Православной церкви Украины

Дословно: "Учитывая прошлые особые заслуги в развитии Церкви и с целью обеспечения достойного положения почетного Патриарха Филарета после завершения процедуры ликвидации религиозной организации "Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского патриархата" и учитывая позицию почетного Патриарха Филарета – создать религиозную организацию в составе Православной Церкви Украины в форме миссии".

Детали: Синод предоставляет Филарету право для пожизненно проживания в комплексе зданий по адресу город Киев, улица Пушкинская, 36. Также у него есть пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе.

Синод решил, что пожизненное содержание Филарета и финансирование миссии будет осуществляться за счет отчислений от Владимирского собора и добровольных пожертвований.

Дословно: "Подчеркивая, что неоднократно распространяемые мысли, якобы Православная Церковь Украины "желает выбросить Патриарха Филарета на улицу" - не соответствуют действительности и безосновательно провоцируют недоразумения среди верующих и в общественности".

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