Зеленский встретился со студентами, которых избил "Беркут" в 2013 году

Зеленский встретился со студентами, которых побив "Беркут" в 2013 годуПрезидент Владимир Зеленский встретился со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013.

Источник: сайт президента

Прямая речь: "Вам дела Майдана - это очень личное. И, поверьте, для нас тоже. Я хочу, чтобы мы закончили эти дела. Чтобы мы смогли расследовать их полностью, и все те, кто где ходит, ездит, или летает , а должны сидеть - чтобы они сидели".

Детали: Накануне саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря Зеленского призвали на встрече во Франции не соглашаться на выборы в Донбассе "под дулами автоматов".

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