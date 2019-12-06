Зеленский встретился со студентами, которых избил "Беркут" в 2013 году
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Пятница, 6 декабря 2019, 05:55
Зеленский встретился со студентами, которых побив "Беркут" в 2013 годуПрезидент Владимир Зеленский встретился со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013.
Источник: сайт президента
Прямая речь: "Вам дела Майдана - это очень личное. И, поверьте, для нас тоже. Я хочу, чтобы мы закончили эти дела. Чтобы мы смогли расследовать их полностью, и все те, кто где ходит, ездит, или летает , а должны сидеть - чтобы они сидели".
Детали: Есть накануне саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря призвали Зеленского на встрече во Франции не соглашаться на выборы в Донбассе под дулами автоматов".
Предыстория:
- 30 ноября, около 4 утра, "Беркут" силой освободил Майдан Независимости от митингующих, преимущественно студентов, выступающих против неподписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
- Днем 30 ноября тысячи украинцев самоорганизовались и вышли на Михайловскую площадь, чтобы выразить свой протест против силового разгона мирного митинга.
- 1 декабря в Киеве состоялось Вече, организованное оппозицией, на которое вышло несколько сотен тысяч человек.
- Позже протестующие заняли часть здания Киевской горадминистрации,Дом профсоюзов и бывший Октябрьский дворец.
- В тот же день на улице Банковой возле администрации президента произошла стычка между силовиками и митингующими.
- 5 декабря в прокуратуре заявили, что во время разгона митинга на Майдане Независимости 30 ноября пострадали 79 человек
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