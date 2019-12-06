Зеленский встретился со студентами, которых избил "Беркут" в 2013 году

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Пятница, 6 декабря 2019, 05:55

Зеленский встретился со студентами, которых побив "Беркут" в 2013 годуПрезидент Владимир Зеленский встретился со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013.

Источник: сайт президента

Прямая речь: "Вам дела Майдана - это очень личное. И, поверьте, для нас тоже. Я хочу, чтобы мы закончили эти дела. Чтобы мы смогли расследовать их полностью, и все те, кто где ходит, ездит, или летает , а должны сидеть - чтобы они сидели".

Детали: Есть накануне саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря призвали Зеленского на встрече во Франции не соглашаться на выборы в Донбассе под дулами автоматов".

Предыстория:

Темы: Майдан Зеленский


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