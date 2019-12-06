В Египте из-за "внезапной технической ошибки" разбился истребитель МиГ-29

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Пятница, 6 декабря 2019, 06:33

Египетский реактивный истребитель МиГ-29 потерпел катастрофу из-за технической неисправности.

Источник: Xinhua

Дословно: "Египетский истребитель разбился из-за внезапной технической ошибки, возникшей во время планового учебного полета, однако пилот выжил, катапультувавшись с летательного аппарата", - спикер Вооруженных сил Египта Тамера аль-Рифая.

Детали: Специализированный технический комитет сейчас проводит расследование, призванное установить причину неполадки, которые привели к аварии.

Издание напоминает, что это уже второй российский МиГ-29, разбившегося в Египте, с 46 истребителей, поставленных РФ.

Темы: Росcия Египет армия авария


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