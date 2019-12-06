В Египте из-за "внезапной технической ошибки" разбился истребитель МиГ-29
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Пятница, 6 декабря 2019, 06:33
Египетский реактивный истребитель МиГ-29 потерпел катастрофу из-за технической неисправности.
Источник: Xinhua
Дословно: "Египетский истребитель разбился из-за внезапной технической ошибки, возникшей во время планового учебного полета, однако пилот выжил, катапультувавшись с летательного аппарата", - спикер Вооруженных сил Египта Тамера аль-Рифая.
Детали: Специализированный технический комитет сейчас проводит расследование, призванное установить причину неполадки, которые привели к аварии.
Издание напоминает, что это уже второй российский МиГ-29, разбившегося в Египте, с 46 истребителей, поставленных РФ.
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