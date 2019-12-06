6000 правок: Арахамия сомневается, что закон о земле примут до конца года

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сомневается, что до Нового года Верховная Рада примет законопроект о запуске рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова Арахамии в Верховной Раде

Прямая речь: "Такая цель у нас – начать землю рассматривать (до Нового года – ИФ), но учитывая то, что количество поправок увеличивается с каждым днем, вчера-позавчера было 3900, а сегодня уже 4400, а я так прогнозирую, что будет до 6 тысяч правок".

Детали: Арахамия также заявил, что оппозиционные силы в парламенте не хотят, чтобы этот законопроект рассматривался. Он напомнил и о уже принятую поправку, которая запрещает владение земли иностранцам, и предусматривает проведение по этому вопросу референдума.

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