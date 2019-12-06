На Донбассе умер волонтер, который после избиения неделю находился в коме

Волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, на которого напали 29 ноября, умер после недельного пребывания в коме.

Источник: брат Сергей Мирошниченко, правозащитница Татьяна Печончик

Детали: На волонтера общественной организации "Бахмут Украинский" напали 29 ноября в городе Бахмут (бывший Артемовск).

Полиция задержала двух лиц в возрасте 16 и 17 лет. Правозащитница сообщила, что, по данным полиции, один напал "без причины", второй наблюдал. Оба были в нетрезвом состоянии.

Мирошниченко был доставлен в больницу с переломом основания черепа. Врачи провели операцию. Артем не вышел из комы.

Напавший на волонтера арестован. На судебном заседании он объяснил, что занимался боксом и единоборствами и хотел "проверить свои навыки борьбы".

Брат Артема Сергей считает, что на Артема напали из-за его проукраинской позиции. Активист разговаривал на украинском языке, участвовал в волонтерских акциях помощи.