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У "Укроборонпрома" украли два здания завода "Маяк"

Пятница, 6 декабря 2019, 14:35
У Укроборонпрома украли два здания завода Маяк

У Государственного Концерна "Укрборонпром" украли два здания завода "Маяк".

Источник: Facebook-страница заместителя гендиректора Государственного Концерна "Укрборонпром" Мустафа Найем

Прямая речь Найем: "Вчера мы узнали, что за месяц до нашего прихода у Концерна украли два здания. Буквально. Внесли изменения в реестре и переписали на частные структуры.

Речь идет о двух зданиях завода "Маяк", одно из которых бывший заместитель директора завода Юрий Лошаков пытался продать по цене в четыре раза ниже оценочной. В рамках дела состоялось задержание при попытке получить взятку в $2 млн. На данный момент все имущество "Маяка" арестовано судом.

А вчера мы получили выписку из реестра на это же здание, и оказалось, что пока СБУ задерживала шулеров, в систему были внесены изменения. Теперь здание принадлежит не заводу, а некоему ТОВ "ГЕУЛЛА". Акт передачи квадратных метров подписал тот самый Юрий Лошаков".

Детали: Найем рассказал, что речь идет о земле и цехе по адресу С. Бандеры 20А, оценочная стоимость которых составляет около 160 млн грн, по экспертизе 2018-м - $ 7 млн. Он заявил, что в круг его обязанностей не входит управление активами, однако мошенники не получат ни одного квадратного метра в этом здании.

Прямая речь Найем: "Мы вернем его заводу, а все причастные к схеме станут фигурантами уголовных производств и могут рассчитывать на несколько квадратных метров неподалеку от Концерна, в Лукьяновском СИЗО".

Предыстория:

21 декабря екснардеп Мустафа Найем назначен на должность заместителя гендиректора Государственного Концерна "Укрборонпром".

Украинская правда
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