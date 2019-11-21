Найєм отримав посаду в "Укроборонпромі"

Екснардеп Мустафа Найєм призначений на посаду заступника гендиректора Державного Концерну "Укрборонпром".

Джерело: пресслужба ДК "Укрборонпром" у коментарі УП, коментар Найєма УП

Пряма мова: "Мустафа Найєм був залучений в якості радника генерального директора Концерну ще на початку серпня. 11 листопада 2019 року він був призначений на посаду заступника генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" з питань взаємодії з органами державної влади".

Деталі: Сам Мустафа Найєм підтвердив цю інформацію. Він додав, що у концерні буде відповідати за напрямок зв’язків з органами державної влади, а також з профільними недержавними організаціями та міжнародними партнерами концерну.

Читайте також: Гаврилюк, Ярош, Парасюк, Соболєв, Луценко та інші. Де зараз та чим займаються герої Майдану

Передісторія: