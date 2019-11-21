Найєм отримав посаду в "Укроборонпромі"

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Четвер, 21 листопада 2019, 16:22

Екснардеп Мустафа Найєм призначений на посаду заступника гендиректора Державного Концерну "Укрборонпром".

Джерело: пресслужба ДК "Укрборонпром" у коментарі УП, коментар Найєма УП

Пряма мова: "Мустафа Найєм був залучений в якості радника генерального директора Концерну ще на початку серпня. 11 листопада 2019 року він був призначений на посаду заступника генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" з питань взаємодії з органами державної влади".

Деталі: Сам Мустафа Найєм підтвердив цю інформацію. Він додав, що у концерні буде відповідати за напрямок зв’язків з органами державної влади, а також з профільними недержавними організаціями та міжнародними партнерами концерну.

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Передісторія: 

  • Нещодавно "Українська правда" писала, що з вересня 2019 року колишній журналіст і депутат Найєм співпрацює з командою нового керівника "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса, де відповідає за напрямок відносин концерну із державними установами.

Ірина Балачук, УП
Теми: Найєм Укроборонпром


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