Интерпол отказался искать вероятных похитителей крымского татарина Аметова
Интерпол отказался объявлять в розыск трех подозреваемых в убийстве крымчанина Решата Аметова, замученного в 2014 году.
Источник: комментарий прокурора Автономной республики Крым Игоря Поночовного "Украинской правде"
Прямая речь: "Прокуратура АР Крым обратилась с соответствующим запросом в Департамент международного полицейского сотрудничества Интерпола для объявления подозреваемых в международный розыск и выставления "красных карточек".
Интерпол, отказав в объявлении в розыск подозреваемых, сослался на запрет осуществления какого-либо вмешательства в деятельность политического, военного религиозного или расового характера, а также ссылаясь на то, что использование каналов и возможностей организации невозможно по делам о создании и участии в не предусмотренных законом вооруженных формирований".
Что было раньше: 10 сентября прокуратура АРК сообщила, что следствие установило трех похитителей крымского татарина Аметова.
Ими оказались 2 бойца незаконной "Самообороны Крыма", Александр Баглюк и Александр Руденко, которые действовали под руководством бывшего военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации Евгения Скрипника.
Напомним:
- 3 марта 2014 Решат Аметов вышел на одиночный пикет в Симферополе против аннексии Крыма.
- Три человека вывели его в неизвестном направлении. После этого на связь Решат больше не выходил.
- 15 марта Аметова нашли мертвым в поселке Земляничное Белогорского района АРК. На теле мужчины были многочисленные признаки пыток, голова была обвязана скотчем, а рядом с ним лежали наручники.
- 4 ноября 2014 российские следователи закрыли дело об убийстве Аметова, так как "лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено".
- Решату Аметову присвоено звание Героя Украины посмертно.