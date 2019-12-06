Интерпол отказался искать вероятных похитителей крымского татарина Аметова

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Пятница, 6 декабря 2019, 16:00

Интерпол отказался объявлять в розыск трех подозреваемых в убийстве крымчанина Решата Аметова, замученного в 2014 году.

Источник: комментарий прокурора Автономной республики Крым Игоря Поночовного "Украинской правде"

Прямая речь: "Прокуратура АР Крым обратилась с соответствующим запросом в Департамент международного полицейского сотрудничества Интерпола для объявления подозреваемых в международный розыск и выставления "красных карточек".

Интерпол, отказав в объявлении в розыск подозреваемых, сослался на запрет осуществления какого-либо вмешательства в деятельность политического, военного религиозного или расового характера, а также ссылаясь на то, что использование каналов и возможностей организации невозможно по делам о создании и участии в не предусмотренных законом вооруженных формирований".

Что было раньше: 10 сентября прокуратура АРК сообщила, что следствие установило трех похитителей крымского татарина Аметова.

Ими оказались 2 бойца незаконной "Самообороны Крыма", Александр Баглюк и Александр Руденко, которые действовали под руководством бывшего военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации Евгения Скрипника.

 
 
 

Напомним:

  • 3 марта 2014 Решат Аметов вышел на одиночный пикет в Симферополе против аннексии Крыма.
  • Три человека вывели его в неизвестном направлении. После этого на связь Решат больше не выходил.
  • 15 марта Аметова нашли мертвым в поселке Земляничное Белогорского района АРК. На теле мужчины были многочисленные признаки пыток, голова была обвязана скотчем, а рядом с ним лежали наручники.
  • 4 ноября 2014 российские следователи закрыли дело об убийстве Аметова, так как "лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено".
  • Решату Аметову присвоено звание Героя Украины посмертно.

Украинская правда
Темы: Крым Интерпол убийство


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