Интерпол отказался искать вероятных похитителей крымского татарина Аметова

Интерпол отказался объявлять в розыск трех подозреваемых в убийстве крымчанина Решата Аметова, замученного в 2014 году.

Источник: комментарий прокурора Автономной республики Крым Игоря Поночовного "Украинской правде"

Прямая речь: "Прокуратура АР Крым обратилась с соответствующим запросом в Департамент международного полицейского сотрудничества Интерпола для объявления подозреваемых в международный розыск и выставления "красных карточек".

Интерпол, отказав в объявлении в розыск подозреваемых, сослался на запрет осуществления какого-либо вмешательства в деятельность политического, военного религиозного или расового характера, а также ссылаясь на то, что использование каналов и возможностей организации невозможно по делам о создании и участии в не предусмотренных законом вооруженных формирований".

Что было раньше: 10 сентября прокуратура АРК сообщила, что следствие установило трех похитителей крымского татарина Аметова.

Ими оказались 2 бойца незаконной "Самообороны Крыма", Александр Баглюк и Александр Руденко, которые действовали под руководством бывшего военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации Евгения Скрипника.

Напомним: