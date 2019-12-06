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Крымчанину из "Единой России", приехавшему за паспортом, объявили подозрение в сепаратизме

Пятница, 6 декабря 2019, 15:22
Крымчанину из Единой России, приехавшему за паспортом, объявили подозрение в сепаратизме

Следователи Службы безопасности в АР Крым сообщили о подозрении гражданину Украины, члену российской партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому.

Источник: прокуратура АР Крым

Дословно: "Объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) гражданину Украины, члену севастопольского регионального политсовета партии "Единая Россия".

Детали: По версии следствия, подозреваемый в марте 2014 года – в качестве участника организации "Автоканал Севастополя" – координировал работу "самообороновцев".

Кроме того, он причастен к организации блокпостов в Севастополе и наблюдению за военными частями и избирательными участками Украины, где голосовали на так называемом "общекрымском референдуме".

Прокуратура готовит ходатайство о мере пресечения. Кучерявому грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

По данным российского реестра юридических лиц, после оккупации Крыма украинец зарегистрировал по законам РФ бизнес в Севастополе. Основной вид деятельности – "подача напитков".

Бухгалтерская отчетность ООО "Аника" гласит, что в течение последних двух лет бизнес на оккупированном Россией полуострове не приносит прибыли.

Что предшествовало: 5 декабря Кучерявый приехал на материковую Украину за загранпаспортом.

Украинская правда
Темы: Крымсепаратизмпрокуратура
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