Боевики из ОРДО шестой день не отдают тело украинского полковника

Представители так называемой "ДНР" не возвращают тело погибшего украинского полковника Дмитрия Каплунова.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Украина продолжает переговоры с представителями так называемой "ДНР" для возвращения семье тела погибшего сотрудника спецподразделения ЦСО СБУ Дмитрия Каплунова. По разным причинам несколько раз переговоры срывались, несмотря на привлечение к ним представителей авторитетных международных организаций.

Украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через представителя Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) и СММ ОБСЕ к представителям "ДНР" о передаче тела военнослужащего".

Детали: Каплунов погиб при выполнении боевого задания в так называемой "серой зоне". Представители "ДНР" его тело до сих пор не вернули, несмотря на то, что Киев выполнил все требования.

Переговоры еще продолжаются.

Предыстория: