Боевики из ОРДО шестой день не отдают тело украинского полковника
Представители так называемой "ДНР" не возвращают тело погибшего украинского полковника Дмитрия Каплунова.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Украина продолжает переговоры с представителями так называемой "ДНР" для возвращения семье тела погибшего сотрудника спецподразделения ЦСО СБУ Дмитрия Каплунова. По разным причинам несколько раз переговоры срывались, несмотря на привлечение к ним представителей авторитетных международных организаций.
Украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через представителя Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) и СММ ОБСЕ к представителям "ДНР" о передаче тела военнослужащего".
Детали: Каплунов погиб при выполнении боевого задания в так называемой "серой зоне". Представители "ДНР" его тело до сих пор не вернули, несмотря на то, что Киев выполнил все требования.
Переговоры еще продолжаются.
Предыстория:
- 1 декабря в штабе ООС сообщили, что на Донбассе при попытке диверсионно-разведывательной группы боевиков проникнуть в тыл позиций ОС погибли двое украинских военных. СБУ официально сообщила о гибели двух своих офицеров.
- 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины посмертно с вручением ордена "Золотая Звезда" полковникам Денису Волочаева и Дмитрию Каплунову.