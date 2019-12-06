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Боевики из ОРДО шестой день не отдают тело украинского полковника

Пятница, 6 декабря 2019, 17:26
Боевики из ОРДО шестой день не отдают тело украинского полковника

Представители так называемой "ДНР" не возвращают тело погибшего украинского полковника Дмитрия Каплунова.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Украина продолжает переговоры с представителями так называемой "ДНР" для возвращения семье тела погибшего сотрудника спецподразделения ЦСО СБУ Дмитрия Каплунова. По разным причинам несколько раз переговоры срывались, несмотря на привлечение к ним представителей авторитетных международных организаций.

Украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через представителя Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) и СММ ОБСЕ к представителям "ДНР" о передаче тела военнослужащего".

Детали: Каплунов погиб при выполнении боевого задания в так называемой "серой зоне". Представители "ДНР" его тело до сих пор не вернули, несмотря на то, что Киев выполнил все требования.

Переговоры еще продолжаются.

 

Предыстория:

  • 1 декабря в штабе ООС сообщили, что на Донбассе при попытке диверсионно-разведывательной группы боевиков проникнуть в тыл позиций ОС погибли двое украинских военных. СБУ официально сообщила о гибели двух своих офицеров.
  • 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины посмертно с вручением ордена "Золотая Звезда" полковникам Денису Волочаева и Дмитрию Каплунову.

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Темы: боевые действияДонбасс
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