Разумков, Ермак и лидеры фракций обсудили "нормандскую встречу"

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Суббота, 7 декабря 2019, 00:19

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков собирал лидеров парламентских фракций для обсуждения предстоящего "нормандского саммита". На встрече также присутствовал помощник президента Андрей Ермак, который отвечает за международное направление в команде Зеленского.

Источник: выступление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия в эфире программы "Свобода слова"

Прямая речь: "Сегодня, 8:00 утра, в кабинете председателя Верховной Рады Украины сбор всех глав фракций, с господином Ермаком, который является одним из основных помощников по международным переговорам. И четко обсудили, без камер, каждый вопрос-ответ, наша стратегия, которые являются сценарии, риски, чего мы боимся, какие есть красные линии. Но не на камеры. Потому что как сказал наш Президент, не все можно сказать на камеры перед переговорами. "

Напомним:

  • Политсилы пятого президента Петра Порошенко, экс-премьера Юлии Тимошенко и Святослава Вакарчука в совместном заявлении определили "красные линии" для президента на переговорах в нормандской формате.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Верховная Рада Арахамия Разумков Дмитрий


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