Зеленский хочет, чтобы переселенцы участвовали в "Минске"

Президент Владимир Зеленский считает, что в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске должны принимать участие переселенцы из Донбасса, представляя таким образом жителей оккупированных территорий.

Источник: выступление Зеленского в эфире программы "Свобода слова"

Прямая речь: "Если они (русские - УП) говорят разговаривать с жителями оккупированных территорий, потому что мы не знаем, что им нужно. Это все очень просто: давайте разговаривать со всеми, пусть жители, которые переехали, тоже приедут в Минск и скажут, почему переехали."

Детали: По его словам, многие жители неподконтрольных Украины территорий хотят мира и не желают жить в России.

Также президент предложил не употреблять термин "ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей)", которым называют временно оккупированные районы этих областей.

Он говорит, что лучше говорить "временно оккупированный Луганск и" временно оккупированный Донецк" и на этом "поставить точку".

Что предшествовало: Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что у президента Владимира Зеленского будут продвигать идею о расширении или замене представителей ОРДЛО, которые "представляют Донбасс" в составе Трехсторонней контактной группы в Минске.