Медведев настаивает на "нулевом варианте" в газовом споре

Премьер РФ Дмитрий Медведев заявляет, что урегулирование разногласий по вопросам поставок и транзита газа через Украину возможно только по "нулевому варианту".

Источник: Медведев в интервью программе "Вести в субботу", сообщает "Интерфакс"

Прямая речь: "Как говаривал известный монтер у Ильфа и Петра, соглашение есть продукт при полном непротивлении сторон. Невозможно что-то навязать. Невозможно сказать, что у вас (у России - ИФ) со следующего года транзитный тариф вырос в пять раз. (...) Ну не будет тогда ничего. Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям".

"Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту. Нравится это выражение или нет, но это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон".

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