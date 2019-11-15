Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.

Источник: "Ведомости" и "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-конференцию Путина по итогам саммита БРИКС в Бразилии

Детали: По словам президента РФ, ситуацию может обострить иск "Нафтогаза", поданный против "Газпрома" в ноябре.

Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

Прямая речь Путина: "Мы уже много раз говорили: мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы.

Я хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс. Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а полтрубы - в другую. Чушь это, понимаете? Сапоги всмятку! Это нереально абсолютно.

Мы знаем, как это технологически делается. Заходит (труба со стороны Украины в Европу –ред.), потом лупинг такой, обходную трубу там сделали – и назад его качают. Или прямо качают.

Технологически как выстроена труба – это же советская труба? Она идет транзитная, а от нее ответвления на всю территорию Украины. Там засчитывают, а потом пересчитывают, что как будто это с Европы пришло. Это ерунда просто. Мы это прекрасно понимаем. Мы просто не шумим по этому поводу, чтобы уже не обострять ситуацию".

Путин напомнил: "Мы даже говорили, что если мы напрямую будем поставлять, мы готовы снизить цену до 20-ти и даже до 25%.

В свое время приезжал господин Медведчук и Бойко. Встречались с председателем правительства России. И Медведев их спросил: ну вам то что, вы же не входите в правительство и вряд ли войдете? Но ответ был, на мой взгляд, зрелый абсолютно. Они сказали: для нас важно, чтобы Украина и украинский потребитель получал более дешевый газ. Если мы это сделаем, толкнем этот процесс, мы будем счастливы.

Я считаю, что это реальная зрелая политическая позиция – в интересах граждан Украины"..

Президент РФ подчеркнул: "Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях? Опять "Нафтогаз" предъявил очередной иск в суде. Бред какой-то! Просто обостряют ситуацию. Зачем?

Мы же говорим, мы готовы – причем при сопровождении Еврокомиссии – достичь любых соглашений. Украина хочет по украинским законам это отрегулировать – пожалуйста, мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам – она взяла на себя обязательство принять европейское законодательство – мы готовы.

И в Еврокомиссии об этом сказали. Я сказал это своим коллегам во Франции и в Германии. Если Украина успеет имплементировать у себя законодательство европейских стран (там связано с разделом добывающих и транзитирующих компаний) – смогут они это сделать в оставшийся период времени?

Они взяли на себя обязательство перед Европой – не перед нами – пусть делают. Мы готовы и к этому. Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверное, с учетом тех обстоятельств, о которых я сказал"..

Этому предшествовало: Директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что в новом иске к "Газпрому" компания требует пересмотреть тариф на транзит газа и выплатить $11,8 млрд компенсации.

Этот иск – ответ на исковое заявление "Газпрома", которое было подано в Стокгольмский арбитраж в 2018 году.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина готова к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года.

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