Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.

Источник: "Ведомости" со ссылкой на пресс-конференцию Путина по итогам саммита БРИКС в Бразилии

Детали: По словам президента РФ, ситуацию может обострить иск "Нафтогаза", поданный против "Газпрома" в ноябре.

Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

Россия готова к заключению соглашений по любому законодательству, в том числе, если Украина успеет имплементировать законодательство европейских стран, сказал Путин.

Этому предшествовало: Директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что в новом иске к "Газпрому" компания требует пересмотреть тариф на транзит газа и выплатить $11,8 млрд компенсации.

Этот иск – ответ на исковое заявление "Газпрома", которое было подано в Стокгольмский арбитраж в 2018 году.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина готова к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года.

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