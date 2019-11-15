Путин соблазняет Украину скидкой на транзит газа
Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.
Источник: "Ведомости" со ссылкой на пресс-конференцию Путина по итогам саммита БРИКС в Бразилии
Детали: По словам президента РФ, ситуацию может обострить иск "Нафтогаза", поданный против "Газпрома" в ноябре.
Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.
Россия готова к заключению соглашений по любому законодательству, в том числе, если Украина успеет имплементировать законодательство европейских стран, сказал Путин.
Этому предшествовало: Директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что в новом иске к "Газпрому" компания требует пересмотреть тариф на транзит газа и выплатить $11,8 млрд компенсации.
Этот иск – ответ на исковое заявление "Газпрома", которое было подано в Стокгольмский арбитраж в 2018 году.
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина готова к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года.
Предыстория:
- Срок действия контракта на транзит газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года.
- Москва предлагает отказаться от взаимных претензий или продлить имеющийся договор еще на 10 лет, "Газпром" даже заявлял о готовности снизить тарифы на поставку газа.
- Очередные трехсторонние консультации в формате Россия – ЕС – Украина пройдут в конце ноября.
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