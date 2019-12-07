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Евродепутаты засыпают Apple письмами из-за "российского Крыма"

Суббота, 7 декабря 2019, 17:01
Евродепутаты засыпают Apple письмами из-за российского Крыма

Более полутора десятка депутатов Европейского парламента обратились к руководству компании Apple с письмом, в котором напомнили, что Крым является частью Украины, и призвали корректно указывать принадлежность полуострова в приложениях Apple Maps и Weather.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Инициатором обращения выступил глава группы "Друзья Европейской Украины" в Европарламенте Петрас Ауштревичус. Каждый депутат направляет письмо индивидуально, чтобы у Apple обратили внимание на количество обращений. По состоянию на вчера, в первый день кампании, это сделали более 15 евродепутатов, сообщили "Европейской правде" в представительстве Украины в ЕС.

В письме, текст которого обнародовало украинское представительство, депутаты называют решение Apple показывать Крым частью России для российских пользователей тревожной уступкой влиянию российского правительства.

"Стирание территориального суверенитета в условиях геополитического конфликта очень тревожное - международное право должно цениться выше, чем прибыль", - говорится в письме.

"Наше сообщение является четким: ни одна страна не может стоять выше международного верховенства права, поэтому вызывает тревогу, что такие частные компании как Applе готовы подрывать указанные законы, чтобы поддерживать потребительские отношения с РФ", - добавляют евродепутаты.

Парламентарии призвали Apple откорректировать обозначения Крыма в соответствии с международным правом и служить образцом не только в развитии технологий, но и соответствующем этическом поведении.

Невозможно игнорировать страдания населения Крыма под российской аннексией, включая случай Олега Сенцова, крымскотатарского режиссера и активиста, который стал лауреатом премии Сахарова в 2018 году после 5 лет несправедливого заключения. Многие другие крымские политические заключенные остаются заключенными в России по сфабрикованным обвинениям ", - говорится в письме.

Как известно, компания Apple отреагировала на российские требования и для российских пользователей в своих приложениях стала обозначать Крым частью России.

Реагируя на международную критику, Apple заявила, что пересмотрит свою политику в отношении обозначения "спорных территорий" и может внести изменения в будущем. В компании объяснили, что не делали никаких изменений в картах, которые отражаются за пределами России, а изменения в РФ были вынуждены сделать из-за закона, вступившего в силу в этой стране.

Темы: КрымРосcияаннексияЕвропарламент
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