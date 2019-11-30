"Російський" Крим: Apple перегляне політику щодо "спірних територій"

Компанія Apple вирішила переглянути свою політику щодо позначення "спірних територій" після скандалу з маркуванням анексованого Криму як території РФ для російських користувачів.

Джерело: DW.COM

Пряма мова прессекретаря Apple Труді Мюллер: "Ми вивчаємо міжнародне право, а також відповідні закони США та інших країн перед тим, як ухвалити рішення щодо позначення територій на картах, та робимо відповідні зміни відповідно до законів.

Ми зробимо поглиблений аналіз принципів, якими ми керуємося при позначенні спірних кордонів у наших сервісах, і, як результат, можемо внести зміни в майбутньому".

Деталі: Вона також уточнила, що компанія не робила жодних змін у картах, які відображаються за межами Росії, а зміни в РФ були вимушені через закон, який набув чинності в цій країні.

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