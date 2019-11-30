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"Російський" Крим: Apple перегляне політику щодо "спірних територій"

Субота, 30 листопада 2019, 08:33
Російський Крим: Apple перегляне політику щодо спірних територій

Компанія Apple вирішила переглянути свою політику щодо позначення "спірних територій" після скандалу з маркуванням анексованого Криму як території РФ для російських користувачів.

Джерело: DW.COM

Пряма мова прессекретаря Apple Труді Мюллер: "Ми вивчаємо міжнародне право, а також відповідні закони США та інших країн перед тим, як ухвалити рішення щодо позначення територій на картах, та робимо відповідні зміни відповідно до законів.

Ми зробимо поглиблений аналіз принципів, якими ми керуємося при позначенні спірних кордонів у наших сервісах, і, як результат, можемо внести зміни в майбутньому".

Деталі: Вона також уточнила, що компанія не робила жодних змін у картах, які відображаються за межами Росії, а зміни в РФ були вимушені через закон, який набув чинності в цій країні.

Передісторія: 

  • Компанія Apple відреагувала на російські вимоги і стала позначати Крим частиною Росії у своїх додатках.
  • Регіон тепер відображається як російська територія на Apple Maps і Weather, якщо переглядати їх з Росії.
  • Проте Apple Maps і Weather не показують приналежність Криму до будь-якої країни, якщо переглядати їх за межами Росії.
  • Глава МЗС України Вадим Пристайко розкритикував американську компанію Apple за позначення на її картах Криму як частини Росії.

"Українська правда" в Threads

Теми: КриманексіяРосія
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