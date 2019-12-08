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Вице-президент США отказался рассекретить содержание своего разговора с Зеленским

Воскресенье, 8 декабря 2019, 03:37
Вице-президент США отказался рассекретить содержание своего разговора с Зеленским

Вице-президент США Майк Пенс отклонил просьбу председателя Палаты представителей разведки Адама Шиффа рассекретить содержание своего разговора 18 сентября с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: The Hill

Детали: Соответствующее заявление было сделано после того, как один из главных помощников Пенса дал показания о разговоре в ходе продолжающегося расследования по делу об импичменте.

Прямая речь: "Поскольку Адам Шифф продолжает действовать скрытно, канцелярия вице-президента даже не знает, что он хочет рассекретить. Это просто еще одно доказательство того, что этот бессмысленный комитет проводит фиктивное расследование".

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Темы: СШАЗеленскийТрампимпичмент
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